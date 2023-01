To afrykański raj dla turystów! Numer 1 w rankingu

Należąca do Tanzanii wyspa Zanzibar znalazła się na pierwszym miejscu opublikowanego przez magazyn „Travellers Worldwide” zestawienia najbardziej atrakcyjnych lokalizacji turystycznych w Afryce. Rząd ogłosił w piątek, że podpisał kontrakt na rozbudowę lotniska na wyspie, by mogło obsłużyć do 750 tys. pasażerów rocznie.

Według turystycznego magazynu wyjątkowa historia Zanzibaru, która łączy ze sobą wpływy ludów suahili, arabskie, indyjskie i portugalskie, sprawia, że wyspa jest pierwszorzędnym miejscem do spędzenia urlopu w 2023 r.

„Wybierz się na spacer po Stone Town, gdzie możesz zobaczyć historyczne budynki lub zgubić się wśród starożytnych ścieżek. Możesz także spędzić kilka nocy po drugiej stronie wyspy, w miejscach takich jak Paje Beach, pełnych kurortów i restauracji. A na plażach zawsze możesz liczyć na ciekawe wydarzenia i imprezy” — czytamy w magazynie.

Sektor turystyczny na świecie dochodzi do siebie po pandemii Covid-19. Może to spowodować dalszy wzrost liczby przyjazdów na Zanzibar, ale eksperci powątpiewają, czy wyspa jest gotowa do obsługi wszystkich chętnych.

W rozmowie z portalem „The Citizen” Fatma Khamis, sekretarz ministerstwa turystyki, podkreśliła, że wyspa nigdy nie została zablokowana w czasie pandemii, co otworzyło jej szerokie perspektywy rozwoju. „Wraz z rozwojem infrastruktury i promocjami staliśmy się całoroczną lokalizacją urlopową” – powiedziała. Dodała, że baza noclegowa wyspy w najbliższym czasie wzrośnie o 3 tys. łóżek, które mogą zapewnić noclegi do 6 tys. gości jednocześnie. Umożliwią to nowe hotele, otwarte w ciągu ostatnich dwóch lat.

Khamis przyznała jednak, że pozostało wiele do zrobienia. Spośród 215 projektów inwestycyjnych zarejestrowanych w Urzędzie Promocji Inwestycji Zanzibaru (ZIPA) aż 100 dotyczy branży hotelarskiej.

Aby skuteczniej koordynować sytuację, Ministerstwo Turystyki planuje w pierwszym kwartale 2023 r. uruchomić cyfrowy program, który umożliwi rejestrowanie dokładnej liczby odwiedzających Zanzibar w czasie rzeczywistym. Kolejną wielką inwestycją mającą posłużyć branży turystycznej jest gruntowna przebudowa lotniska. 5 stycznia 2023 roku władze podpisały warty 230 milionów dolarów kontrakt na przebudowę, by podnieść status lotniska Pemba do poziomu międzynarodowego. Projekt będą realizować firmy Propav JV i Mecco.

Lotnisko Pemba, zaprojektowane do obsługi 45 tys. pasażerów rocznie, obecnie obsługuje już 110 tys. Po ukończeniu inwestycji w 2025 roku nowe lotnisko będzie mogło obsłużyć do 750 tys. pasażerów rocznie, przyjmując również bardzo duże samoloty.

Czytaj też: Za chwilę ferie. Co z miejscami w górskich kurortach?

PAP/kp