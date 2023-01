Awantura w TVP o ceny paliw w Orlenie. Bury uderza ogórkiem

Podczas dyskusji o cenach paliw na stacjach PKN Orlen w programie TVP Info padły argumenty na temat tego, że paliwa właśnie staniały, ale ropę naftową kupuje się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, a wówczas ceny na międzynarodowych rynkach były znacznie wyższe niż obecnie. Na wypowiedź prowadzącego program „Woronicza 17” Miłosza Kłeczka senator Polski 2050 Jacek Bury zareagował wstając i uderzając ogórkiem w stół, następnie opuścił studio

W programie „Woronicza 17” (TVP INFO) doszło do awantury, wywołanej przez senatora Jacka Burego. Polityk Polski 2050 zaatakował prowadzącego program red. Miłosza Kłeczka i uderzył w stół… ogórkiem – czytamy na portalu wPolityce.pl. Jest pan swego rodzaju mendą! – powiedział na antenie TVP Info senator Bury oskarżywszy Orlen o zawyżanie cen paliw, kierując słowa do prowadzącego. Wzburzenie senatora wywołały argumenty redaktora Kłeczka nt. mechanizmów na rynku paliw, ale także stwierdzenie, że Bury już przeprosił za to, że zarabiał w Polsce na ogórkach sprowadzonych z Rosji.

Czy pan rozumie, że benzynę, ropę naftową kupuje się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, kontraktuje się to paliwo, a to paliwo kilka miesięcy temu było o wiele droższe niż dzisiaj i ceny z grudnia są odpowiednikiem cen, za które kupowano baryłkę ropy kilka miesięcy temu wcześniej. Pan doskonale to wie. Pan czyni zarzut, że paliwo nie jest drogie, czyli chciałby pan, żeby Polacy tankowali po 10 zł i kupowali chleb po 30 zł, czego oczekiwał Donald Tusk? To jest pana marzenie panie senatorze – wyjaśnił cytowany przez portal i.pl redaktor Kłeczek. Prowadzący dodał: „Może pana na to stać, bo pan handluje rosyjskimi ogórkami, za co pan przepraszał. Może pana na to stać, ale Polaków na to nie stać”.