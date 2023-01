Marciniak uznany przez IFFHS za najlepszego sędziego 2022 r!

Szymon Marciniak, który prowadził finał mistrzostw świata w Katarze, został laureatem tradycyjnego plebiscytu Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) na najlepszego sędziego 2022 roku

42-letni arbiter z Płocka był wyraźnie najlepszy w głosowaniu. Uzyskał 150 punktów i wyprzedził zwycięzcę ankiety z 2020 roku, Włocha Daniele Orsato - 65 oraz Francuza Clementa Turpina - 40.

Został pierwszym polskim sędzią głównym, który poprowadził finał mistrzostw świata i to zaledwie rok po tym, jak został zmuszony do opuszczenia mistrzostw Europy z powodu problemów zdrowotnych. Co za osiągnięcie Szymona Marciniaka! - napisano na stronie organizacji.