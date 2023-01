Boom inwestycyjny w Polsce. Zagraniczne firmy napływają

Rok 2021 nazwano „złotym”, gdy dane PAIH poinformowały o 3,5 mld euro inwestycji zagranicznych w Polsce. W 2022 roku tych inwestycji było o 200 mln euro więcej, podała PAIH.

Zagraniczne firmy przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zainwestowały w Polsce w 2022 r. ponad 3,7 mld euro, poinformowała we wtorek PAIH. Największymi inwestorami byli: Niemcy, Szwajcaria i Japonia. Sytuacje komentuje Dominik Kopiński z zespołu gospodarki światowej PIE.

Dane za 2022 r. pokazują dwie rzeczy. Po pierwsze, boom inwestycyjny w Polsce nie zatrzymuje się, a po drugie, rosyjska inwazja na Ukrainę nie zraziła inwestorów zagranicznych do naszego kraju, komentuje Dominik Kopiński.

Bezprecedensowe zaufanie do Polski ciągle wzrasta. Widać to w liczbach i wynikach Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Polska pozostaje popularnym kierunkiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a w kolejnych latach w związku z trendem reshoringu, polegającym na przesuwaniu produkcji z powrotem do kraju macierzystego/regionu i friendshoringiem, czyli przesuwaniem produkcji do krajów bezpiecznych, wyznających podobne wartości, napływ inwestycji może notować dalsze wzrosty, dodaje.

Zauważyć można, że inwestorzy są dużo ostrożniejsi w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, mają inne wymagania niż jeszcze kilka lat temu. Niezmiennie nasi zachodni sąsiedzi pozostają głównym inwestorem pod względem nakładów finansowych w 2022 r. były Niemcy.

W gronie najbardziej aktywnych inwestorów niezmiennie pozostają Niemcy, które jak wynika z danych NBP w sensie skumulowanym są największym inwestorem zagranicznym w Polsce. Warto również zwrócić uwagę, że na 126 projektów aż 50 pochodzi z Białorusi, co jest pokłosiem programu Poland. Harbour Business, skierowanym m.in. do specjalistów z branży IT i startup’ów.