Spektakularny wzrost na rynku chipów! Sprzedaż bije rekordy

Sprzedaż półprzewodników na świecie podwoiła się w ciągu dziesięciu lat i w 2022 r. wyniosła około 600 mld dolarów - odnotował w środę holenderski dziennik „Financieele Dagblad”, powołując się dane amerykańskiej firmy konsultingowej Gartner.

Z przytaczanych przez „FD” danych wynika, że jedną piątą wycenianego przez Gartnera na ok. 600 mld dol. światowego rynku chipów kontrolują dwa największe koncerny w tej branży: południowokoreański Samsung i amerykański Intel. Gazeta przypomniała, że przed wybuchem pandemii koronawirusa ich udział w rynku półprzewodników sięgał 30 proc.

Holenderski dziennik zauważył, że coraz więcej firm decyduje się na produkcję podzespołów w Chinach, co - jak wskazano - niepokoi Stany Zjednoczone. M.in. na temat transferu technologii w tym zakresie do ChRL rozmawiali we wtorek prezydent USA Joe Biden i premier Niderlandów Mark Rutte - podał „FD”.

Według niedawnych doniesień dziennika „NRC” administracja Bidena miała wywierać presję na Holandię, aby ta zniechęciła firmę ASML - kluczowego dostawcę maszyn do produkcji chipów - do sprzedaży urządzeń do Chin.

Jak odnotowała agencja Reutera, rząd Niderlandów od 2019 r. odmawia ASML zgody na eksport do Chin najbardziej zaawansowanych maszyn, za co odpowiadać mają naciski poprzedniej amerykańskiej administracji. W 2021 r. holenderska spółka sprzedała jednak Chinom starsze urządzenia o wartości 2 mld euro.

PAP/kp