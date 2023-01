Ostra krytyka Scholza! Co z dostawami czołgów na Ukrainę?

Bundestag debatuje w czwartek nad dostawami czołgów dla Ukrainy. Opozycyjna chadecja apelowała o udostępnienie czołgów Leopard Kijowowi. Ekspert FDP ds. obrony Marie-Agnes Strack-Zimmermann ostrzegła kanclerza Scholza, żeby nie podzielić Europy. Lewica wzywała do negocjacji pokojowych.

Wiceszef frakcji parlamentarnej CDU/CSU Johann Wadephul wezwał rząd do dostarczenia Ukrainie czołgów Leopard 1 i Leopard 2. Powinny zostać udostępnione Kijowowi, bo Rosja szykuje się do kolejnej dużej ofensywy. Inne kraje chcą dostarczyć Leopardy 2, ale „to wszystko zawodzi z powodu Niemiec” - powiedział Wadephul, cytowany przez portal tygodnika „Spiegel”.

Ekspert FDP ds. obrony Marie-Agnes Strack-Zimmermann powiedziała, że była kanclerz Angela Merkel nie przemyślała ponownie stosunków z Rosją po zajęciu przez Rosjan Krymu w 2014 roku, a zamiast tego przeforsowała plany budowy niemiecko-rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2. To był początek podziału Europy w tej kwestii. „I rzeczywiście kanclerz (Scholz) musi też uważać, żeby tej Europy nie podzielić. Razem będziemy wspierać Ukrainę” - podkreśliła.

Strack-Zimmermann wezwała też prawicową AfD i Lewicę do przyjrzenia się okrucieństwom wojennym na Ukrainie. „Spójrzcie, jak barbarzyńska jest ta wojna” - powiedziała. Wcześniej Dietmar Bartsch z Lewicy wezwał do stworzenia europejskiej inicjatywy pokojowej. „Wasz wyścig w dostarczaniu broni nie przybliżył nas o milimetr do pokoju” - powiedział Bartsch.