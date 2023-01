Berlin pęka w sprawie zgody na transfer Leopardów?

Nowy minister obrony Boris Pistorius chce przygotować dostawę niemieckich czołgów dla Ukrainy – informuje w niedzielę dpa. „Aby być dobrze przygotowanym do ewentualnych decyzji, poleciłem w piątek swojemu resortowi, aby sprawdził wszystko, abyśmy w razie czego niepotrzebnie nie tracili czasu” – powiedział Pistorius, poproszony o komentarz przez „Bild am Sonntag”. „Prowadzimy bardzo ścisły dialog w tej sprawie z naszymi międzynarodowymi partnerami, przede wszystkim z USA” – dodał minister.

Koalicjanci z Zielonych i FDP wzywają kanclerza Olafa Scholza (SPD) do dostarczenia czołgów Ukrainie. Przewodnicząca komisji obrony w niemieckim Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann stwierdziła w sobotę w „Tagesschau24”, że zakłada, iż ministerstwo obrony ma wiedzę, ile czołgów Leopard 2 posiadają Niemcy.

„Tu chodzi nie tylko o to, ile z nich jest sprawnych, ale które można natychmiast przetransportować. To także kwestia logistyki” – dodała Strack-Zimmermann, informując, że kwestia ta powinna zostać omówiona w poniedziałek pomiędzy Pistoriusem, generalnym inspektorem Bundeswehry a przemysłem, aby decyzja mogła zostać podjęta tak szybko, jak to możliwe.

Ministerstwo obrony, poproszone o komentarz w tej sprawie przez dpa, nie udzieliło odpowiedzi. W piątek, podczas konferencji w amerykańskiej bazie wojskowej w Ramstein, Pistorius zapowiedział, że Niemcy, przygotowując się do ewentualnej dostawy, muszą najpierw sprawdzić dostępność i liczbę posiadanych czołgów. Zapewnił wtedy, że decyzja odnośnie przekazania czołgów Ukrainie zostanie podjęta „tak szybko, jak to możliwe”.

»» O polityce Niemiec w sprawie militarnej pomocy Ukrainie czytaj tutaj:

Premier: Ukraina i Europa wygrają – z Niemcami czy bez

„Bild”: wystąpienie Scholza w Davos było „żenujące”

Odważna pomoc dla Ukrainy? Ekspert: Polska zawstydza Niemcy!

Media: Polska to kluczowa siła! Wspiera Ukrainę i chroni Zachód

Powołując się na wewnętrzny dokument ministerstwa obrony, dziennik „Spiegel” poinformował, że szczegółowa lista dostępnych w zasobach Bundeswehry modeli Leopard, które można przeznaczyć do dostawy, istnieje od początku lata 2022 roku. Boris Pistorius objął urząd w miniony czwartek, po rezygnacji ze stanowiska Christine Lambrecht.

PAP, sek