„Poławiacze bursztynu”, czyli żółta kartka za ochronę infrastruktury krytycznej

Tajemnica pobytu zagranicznych nurków na terenie Zatoki Gdańskiej pozostaje wciąż nierozwiązana. Polskie służby wyjaśniają dlaczego 15 stycznia, ok. drugiej w nocy, trzech mężczyzn na niezarejestrowanej łodzi wraz ze specjalistycznym sprzętem i podwodnym dronem przebywało w pobliżu infrastruktury krytycznej. Obcokrajowcy podający się za Hiszpanów, podczas legitymowania podali błędne i nieaktywne numery telefonów oraz twierdzili, że szukają tylko bursztynu. Wkrótce opuścili Polskę. Dlaczego tak łatwo doszło do infiltracji terenu w pobliżu Naftoportu i Portu Gdańskiego? Czy strategiczne obiekty, od których zależy bezpieczeństwo kraju są odpowiednio chronione? I w końcu czy mamy do czynienia z przemytnikami, czy raczej z misternie zaplanowaną akcją wywiadowczą agentów Putina?

W mediach rozgorzała gorąca debata dotycząca incydentu w pobliżu gdańskich Górek Zachodnich. Trudno się temu dziwić, gdyż kwestie obronności i bezpieczeństwa, z racji trwającej za naszymi granicami wojny, budzą spore zainteresowanie opinii publicznej.

Sprawa nurków to wyraźny sygnał alarmowy. Lokalne media ustaliły, że obcokrajowcy kupili łódź w Iławie a sprzedającemu tłumaczyli, że potrzebują jej do „łowienia ryb”. Eksperci ds. bezpieczeństwa są zgodni, że z całą pewnością nie byli to jednak ani zapaleni wędkarze ani też poławiacze bursztynu. Pojawiły się teorie mówiące o tym, że mężczyźni należeli do szajki przemytników. Nie można tego wykluczyć, gdyż w Trójmieście dochodziło już do głośnych przechwytów znacznych ilości narkotyków przez celników. Wystarczy wspomnieć, że 13 grudnia 2019 r. Straż Graniczna w Gdyni znalazła w beczkach po pulpie ananasowej kokainę wartą ponad 3 miliardy złotych. Do Gdańska zawija wiele jednostek z Holandii i Niemiec, które są ważnymi ośrodkami przerzutowymi w Europie. Na razie brak jednak oficjalnych informacji potwierdzających udział obcokrajowców w przemycie.

Wątek rosyjski

Aktualnie w Polsce obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO i trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP. Zagrożenie aktami terroru i dywersji jest więc możliwe i władze biorą je pod uwagę. A Naftoport i Port Gdańsk to ważne strategicznie obiekty. Ten pierwszy zapewnia nam możliwość dywersyfikacji dostaw ropy. Ten drugi to jedno z kluczowych centrów logistycznych, w którym roku na rok padają w nim kolejne rekordy w przeładunku. Ruch w porcie zwiększył się po sankcjach na Rosję. Po ukończeniu inwestycji Baltic Hub, Port Gdańsk, stanie się jednym z liderów przeładunku w Europie.

Czynnik ludzki

Tak kluczowy obiekt powinien być dobrze chroniony i monitorowany. Niestety przykład zagranicznych nurków wyraźnie pokazał, że podejrzane osoby miały zbyt łatwy dostęp do morskiej infrastruktury. Warto postawić pytanie czy nie wypadałoby, żeby państwowe spółki, do których należy m.in. Port Gdańsk, korzystały z profesjonalnej ochrony, którą również nadzoruje Skarb Państwa.

Głos w sprawie ochrony infrastruktury krytycznej zabrał premier. - Wzmocniliśmy ochronę naszej infrastruktury krytycznej, infrastruktury strategicznej, na przykład gazoportu w Świnoujściu, gazociągu Baltic Pipe – mówił Mateusz Morawiecki.

A jednak Hiszpanie dostali się na gdańskie wody. I tu rodzi się pytanie, czy ta ochrona obiektów strategicznych nie powinna być scentralizowana i sprofesjonalizowana. Dziś spółki skarbu państwa rozpisują przetargi i oddają ochronę w ręce – lepiej lub gorzej sprawdzonych – instytucji prywatnych. Tak robi choćby wspomniany Port Gdańsk.

Czy jest to ochrona skuteczna? Pojawienie się „poławiaczy bursztynu” wydaje się temu przeczyć. A w obecnej sytuacji geopolitycznej Polska nie powinna pozwalać na tego typu incydenty.

Prowadzona przez Rosję wojna hybrydowa zwiększa też ryzyko infiltracji, instalacji w krajowych przedsiębiorstwach tzw. nielegałów. Wydaje się zatem, że warto otworzyć dyskusję na temat pełnej profesjonalizacji ochrony obiektów strategicznych.

