PGE konsekwentnie realizuje projekt elektrowni jądrowej w Polsce

Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych i Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej spotkali się z przedstawicielami największej koreańskiej firmy energetycznej KEPCO i jej spółką zależną KHNP. Spotkanie dotyczyło budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie

Konsekwentnie realizujemy projekt rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. To energia pewna, tania i bezpieczna. Za 10-12 lat energia jądrowa będzie podstawą naszego miksu energetycznego. Budowa elektrowni jądrowych w Polsce to kwestia kluczowa dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. Projekt elektrowni jądrowej w Pątnowie, który zostanie zrealizowany przez PGE, ZE PAK i KHNP to uzupełnienie rządowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Dzisiejsze spotkanie to kolejny krok w kierunku realizacji tego projektu – mówi Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

Na bieżąco informujemy o realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie. Najlepszym przykładem jest dzisiejsze spotkanie w siedzibie PGE z naszymi zagranicznymi partnerami przy tej inwestycji: największą firmą energetyczną w Korei i właścicielem większości elektrowni koreańskich KEPCO i jej spółką zależną, budującą i eksploatującą elektrownie jądrowe Korei i za granicą – KHNP – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – W trakcie spotkania omówiliśmy kluczowe kwestie dla realizacji projektu, jak: badania i przygotowania lokalizacji pod budowę elektrowni, sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, przyszłej struktury biznesowej projektu na poszczególnych jego etapach, jak również wstępne zagadnienia finansowania. Wspólne rozmowy będą kontynuowane w formie serii spotkań zarówno w Polsce i Korei – dodaje Wojciech Dąbrowski.

List intencyjny w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie został podpisany między PGE Polską Grupą Energetyczną, ZE PAK, oraz koreańską firmą KHNP 30 października 2022 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Korei zawarły także porozumienia o współpracy międzyrządowej.

Rozmowy na temat współpracy przy projekcie były kontynuowane także w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos zarówno z firmą KHNP, jak również na szczeblu rządowym z Panem Lee Chang-yang, Ministrem Handlu, Infrastruktury i Energii Republiki Korei, a także z Prezydentem Republiki Korei, Panem Yoon Suk-yeol.

