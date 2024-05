Sasin o celu Tuska: „obniżyć wartość, zniszczyć i sprzedać”

„Niemcy nie chcą silnej polskiej gospodarki, bo po co niemieckim koncernom konkurencja. To właśnie dlatego, Daniel Obajtek musi zapłacić za to co zrobił dla Polski” – mówił na antenie telewizji wPolsce.pl Jacek Sasin, były wicepremier i minister aktywów państwowych. Według Sasina rządzący obecnie mają plan, o którym jednak nie mówią społeczeństwu – relacjonuje wPolityce.pl.

Zdaniem Jacka Sasina strategię ekipy Donalda Tuska można odczytać przyglądając się bezpardonowemu atakowi na Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu.

Daniel Obajtek został obsadzony w roli wroga numer jeden obecnej władzy właśnie dlatego, że był skuteczny. Wzmacniał pozycję polskiej gospodarki, budował polski koncern, który od początku był im solą w oku. Przecież wszystko co polskie jest, co skuteczne, co buduje polską pozycję i daje nam niezależność w obszarze energetycznym i paliwowym to jest coś co trzeba zniszczyć bo nie podoba się mocodawcom Tuska. Niemcy nie chcą silnej polskiej gospodarki, bo po co niemieckim koncernom konkurencja. To właśnie dlatego, Daniel Obajtek musi zapłacić za to co zrobił dla Polski — stwierdził były wicepremier.

Jacek Sasin przypomniał, że po pierwszych trzech miesiącach PKN Orlen zanotował mniejszy 7 mld zł zysk w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r.

Prezes Obajtek ma w prokuraturze sprawę o to, że benzyna była za tania w czasie naszych rządów. Obajtka chcą skazać za to, że trzymał niskie ceny benzyny. A dziś gdyby nie to, że wyciągają pieniądze z kieszeni Polaków, to zysk Orlenu były jeszcze niższy. Do tego trzeba dołożyć spadek notowań Orlenu na giełdzie. Podobnie lecą na łeb na szyję notowania największych polskich firm energetycznych. Wszystko dlatego, że zatrzymali całą ścieżkę rozwoju energetycznego, zatrzymują atom. Wczoraj prezes PGE powiedział, że jego firma nie zamierza wchodzić w ten projekt koreański, a przecież wszystko było już postanowione, zostały podpisane umowy i listy intencyjne z Koreańczykami. Tymczasem prezes PGE mówi: dziś daleka droga do tego, abyśmy wchodzili w ten projekt — wskazał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Scenariusz wyprzedaży polskich firm

Jacek Sasin obawia się, że ekipa Donalda Tuska będzie realizować znany z lat 90. scenariusz wyprzedaży polskich firm.

Oni chcą utopić strategiczne firmy. Według mnie, chcą obniżyć wartość tych firm, żeby potem je sprzedać korzystnie dla tych, którzy będą kupować. Firmy będą wyprzedawane za bezcen. Oni się nie zmieniają, mają zawsze ten sam sposób rządzenia. Wcześniej KLD i PO, a teraz KO chcą zawsze robić to samo. Proszę zobaczyć jak bardzo im zależało na tym, aby nie wyszło to referendum, które miało miejsce razem z wyborami, o to aby Polacy nie zablokowali wyprzedaży majątku narodowego, ale niestety udało im się to referendum wywrócić. Teraz uważają, że mają przyzwolenie do tego, aby wielkie, ważne dla polskiej gospodarki firmy zniszczyć i sprzedać za granicę — podsumował poseł Jacek Sasin.

Oprac. sek