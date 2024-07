Przegrywamy atom na własne życzenie

Niemal dokładnie w miesiąc po tym, jak Polska Grupa Energetyczna zapowiedziała rezygnację z planu elektrowni jądrowej w Koninie w oparciu o technologię koreańskiego koncernu KHNP, czeskie władze wybrały go na partnera w projekcie w Dukovanach, a premier tego kraju nie miał wątpliwości, że to lepsza oferta od francuskiej – zauważa Agnieszka Łakoma w tekście na portalu wPolityce.pl.

Koreańczycy wybudują do 2036 roku dwa reaktory o mocy ponad 1000 MW każdy i kosztować to będzie ok. 17,5 mld dolarów w istniejącej już elektrowni i będzie to – jak informują media najdroższa we współczesnej historii Czech inwestycja. Ale jak zapewnił jednocześnie premier Fiala, „czeskie firmy wezmą udział w budowie w około 60 procentach”. Zatem i tak większość kwoty wydatkowanej na projekt zasili gospodarkę kraju – pisze Agnieszka Łakoma.

Tym samym okazało się, że dla Czechów koreański koncern KHNP jest odpowiedni, a dla Polski – nie, gdyż pomimo uzgodnień sprzed dwóch lat największa w sektorze spółka - PGE wycofała się z projektu budowy elektrowni atomowej w rejonie Konina właśnie w oparciu o technologię koreańską i we współpracy z ZE PAK, należącą do Grupy Polsat Zygmunta Solorza. (…)

Degradacja z własnej woli

Tymczasem energetykę jądrową Europie czeka prawdziwy renesans za sprawą polityki klimatycznej. Czyste technologie są i będą w cenie w kolejnych dekadach, jeśli ma nastąpić faktyczna dekarbonizacja Starego Kontynentu (…) >Energia z atomu została uznana za potrzebną w tym procesie – a oficjalnie stało się to na początku roku: w lutym trafiła na listę technologii strategicznych dla dekarbonizacji UE. Zwłaszcza że energia z wiatru i słońca nie wystarczy i nie zapewnia stabilnych dostaw a zatem i bezpieczeństwa – wskazuje Agnieszka Łakoma.

We Wspólnocie powstał nawet swoisty sojusz państw zainteresowanych rozbudową istniejących elektrowni i budową nowych reaktorów. (…) Gdy jeszcze w zeszłym roku mówiono o tym sojuszu, istotną rolę odgrywała w nim także Polska. Teraz wszystko wskazuje na to, że Polska nadal będzie w sojuszu atomowym, ale skończy się na jednej elektrowni – podsumowuje Agnieszka Łakoma.

