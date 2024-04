Elektrownia jądrowa w Koninie. Czego chce rząd?

Prezes PGE Dariusz Marzec poinformował, że spółka zamierza rozmawiać z rządem o projekcie budowy elektrowni jądrowej w gminie Konin. Jak dotąd spółka nie otrzymała od rządu żadnych sugestii w tej sprawie.

W listopadzie 2023 r., jeszcze przed zmianą rządu, projekt uzyskał decyzję zasadniczą, czyli potwierdzenie zgodności inwestycji z interesem publicznym, w szczególności z celami polityki państwa, w tym polityki energetycznej oraz braku negatywnego wpływu inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Przedsięwzięcie ma być realizowane wspólnie z ZE PAK i koreańską firmą KHNP.

Analizy bardzo wstępne

Jak powiedział Marzec, PGE na razie przygotowuje się do feasibility study (studium wykonalności), czyli do analizy, czy taka inwestycja w danej lokalizacji jest w ogóle możliwa do zrealizowania, czy będzie przydatna i jakie będą jej zdolności. Zaznaczył, że spółka jest na bardzo wstępnym etapie tych prac.

Dopiero jak wyniki tej analizy będą znane, wówczas będziemy mogli rozmawiać. Poznamy większą liczbę uwarunkowań związanych z realizacją tego projektu - podkreślił Marzec.

Jak badać i oceniać lokalizację elektrowni jądrowej?

Przyznał, że PGE dotąd nie otrzymała od rządu żadnych sugestii dotyczących projektu jądrowego. PGE przygotowuje się do rozmowy na ten temat.

Na pewno taka rozmowa jest potrzebna na poziomie rządu, taka kierunkowa rozmowa odnośnie kontynuacji analiz, realizacji projektu i zaangażowania Grupy PGE w ten projekt - mówił Marzec.

Spółka PGE PAK Energia Jądrowa, w której ZE PAK i PGE mają po 50 proc. udziałów, ma przygotować trzy elementy przyszłej elektrowni jądrowej: studium wykonalności, badania terenu, lokalizacji oraz ocenę oddziaływania na środowisko.

Gotowa do 2035 r.?

Wspólne przedsięwzięcie prywatnego ZE PAK, kontrolowanej przez Skarb Państwa PGE oraz koreańskiej firmy KHNP to budowa elektrowni jądrowej z dwoma koreańskimi reaktorami APR1400 o łącznej mocy 2,8 GW w Pątnowie.

Elektrownia ma powstać w 2035 r. w Koninie-Pątnowie w gminie Konin w Wielkopolsce, na terenach graniczących z obecną elektrownią Grupy ZE PAK.

KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) jest państwową firmą z blisko 50-letnim doświadczeniem w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych. KHNP współpracuje przy projektach i jest dostawcą reaktorów jądrowych. Spółki angażowała się w budowę 34 bloków elektrowni jądrowych w Korei Południowej i zagranicą.

Zgodnie z pierwotnymi planami władz w Polsce miałyby powstać trzy duże elektrownie jądrowe: na Pomorzu, prawdopodobnie w Bełchatowie oraz elektrownia jądrowa ZE PAK, PGE i KHNP.

Anna Bytniewska (PAP)

