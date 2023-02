Finlandia sparaliżowana przez strajki w handlu

W Finlandii rozpoczął się w czwartek rano dwudniowy strajk pracowników sektora handlowego – sprzedawców i magazynierów. Protest doprowadził do zamknięcia wielu dużych sieciowych marketów na terenie całego kraju. Niektóre punkty działają częściowo, towary na półkach nie są uzupełniane.

Związkowcy domagają się wzrostu wynagrodzeń pracowników o ok. 200 euro miesięcznie. Chcemy „godziwej podwyżki płac”, rekompensującej rosnące koszty utrzymania – oświadczyli strajkujący.

W strajku bierze udział ok. 16 tys. osób. Dotyczy on ok. 160 dużych marketów spożywczych i wielobranżowych, w tym popularnej sieci Prisma.