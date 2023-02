Energa i Arka wspólnie zachęcają do oddawania krwi

- Jesteśmy tutaj po to, by powiedzieć to wprost: oddając krew możemy uratować komuś życie. A czy może być piękniejsza rzecz niż możliwość uratowania komuś życia? - powiedział podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez klub oraz Energę, piłkarz Arki Gdynia i były reprezentant Polski Bartosz Rymaniak

Przed stadionem Arki pojawił się dzisiaj krwiobus Energii, w którym chętni - kibice gdyńskiego zespołu i mieszkańcy Gdyni oraz okolicznych miejscowości - oddają krew w ramach akcji „Kropelka Energii” z Arką Gdynia.

Akcja rozpoczęła się o godzinie 8:30 i ma trwać do godzin popołudniowych. Kibice, którzy zdecydują się przyjść pod stadion mogą spotkać się z zawodnikami Arki, którzy wspierają akcję i otrzymać pamiątkowe gadżety. A przede wszystkim mogą pomóc tym, którzy krwi potrzebują.

Krwi nie da się wyprodukować. To najcenniejszy lek, którego wciąż brakuje. Szczególnie potrzebują go osoby, które znajdują się w stanie zagrożenia życia. Akcja fundacji Kropelka Energii to sposobność, by zrobić coś dobrego dla innych. Krwiodawcą może zostać osoba pełnoletnia, poniżej 60. roku życia oraz ważąca nie mniej niż 50 kg.

Cieszymy się, że Energa nawiązała współpracę z Arką i po kilku latach wraca ze swoją akcją do Gdyni. Włączenie się w sponsorowanie tego zasłużonego gdyńskiego klubu pokazuje, że Energa, ale też cała Grupa ORLEN nie tylko nie wycofuje się z Pomorza, ale zamierza jeszcze mocniej angażować się w sprawy lokalne, ważne dla mieszkańców całego regionu. Pomorze, jak wielokrotnie przekonywał prezes Daniel Obajtek, jest dla nas bardzo ważne - powiedziała w rozmowie z naszym portalem Justyna Kruszewska, dyrektor marketingu Energi SA.

Podczas samej konferencji prasowej dyrektor życzyła piłkarzom i kibicom Arki samych sukcesów i nie kryła swojej radości z ostatniego zwycięstwa gdyńskiego klubu i z bramki, którą strzelił obecny na dzisiejszym spotkaniu Bartosz Rymaniak.

Sport i działalność społeczna

Energa z Grupy ORLEN jest znanym, szczególnie na Wybrzeżu, mecenasem sportu. W 2023 r. została Oficjalnym Sponsorem Klubu Arka Gdynia, ale wspiera także kilkanaście innych inicjatyw piłkarskich, takich jak: kluby sportowe, akademie piłkarskie i stowarzyszenia, m.in w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Kartuzach czy Słupsku.

Energa bierze również aktywny udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach charytatywnych, takich jak np. „Kropelka Energii”. Akcja ta została zapoczątkowana w 2012 roku jako inicjatywa pracownicza. Od 2017 roku ta nieformalna działalność została przekształcona w fundację. „Kropelka” współpracuje z Narodowym Centrum Krwi, któremu podlegają Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (Banki Krwi) oraz ich oddziały. W działania fundacji zaangażowanych jest już blisko 2,5 tys. osób – nie tylko pracowników Energi, ale również zatrudnionych w innych zakładach pracy w całej Polsce. W ciągu 10 lat zebrali oni niemal 2400 litrów krwi, czyli 5273 donacje po 450 ml każda.

PF