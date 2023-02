Krew przed stadionem Arki Gdynia

Pod gdyński Stadion Miejski, na którym występują piłkarze Arki Gdynia, 13 lutego zawita krwiobus

Wszystko w ramach akcji „Kropelka Energii”. Energa z Grupy ORLEN, wspólnie z piłkarzami, zachęca wszystkich chętnych do oddawania krwi. Na miejscu czekać będzie profesjonalna ekipa, która pomoże sprawnie przeprowadzić rejestrację i samą donację. Kibice mogą także liczyć na spotkanie z zawodnikami Arki.

Krwi nie da się wyprodukować. To najcenniejszy lek, którego wciąż brakuje. Szczególnie potrzebują go osoby, które znajdują się w stanie zagrożenia życia. Akcja fundacji „Kropelka Energii” to sposobność, by zrobić coś dobrego dla innych. Zaczynamy o 8.30 rano i oddajemy krew do 13:30. Krwiodawcą może zostać osoba pełnoletnia, poniżej 60. roku życia oraz ważąca nie mniej niż 50 kg.

Cieszymy się, że tym razem także piłkarze Arki Gdynia włączyli się w akcję krwiodawstwa organizowaną przez Kropelkę Energii. To prosty, ale jak ważny gest, który pomaga ratować zdrowie i życie. Pomorze i Trójmiasto to nasz dom, o który chcemy wspólnie dbać i aktywizować lokalną społeczność. Wierzymy, że Arka Gdynia, z którą właśnie nawiązaliśmy współpracę, będzie nie tylko osiągać sportowe sukcesy, ale także wspierać nas w tego typu działaniach – mówi Justyna Kruszewska, dyrektor marketingu Energi SA.

Przypominamy, że wszyscy, którzy zdecydują się na ten szlachetny odruch serca i oddadzą krew przy stadionie w Gdyni, oprócz słodkiego upominku w postaci czekolady a także kodu, który będzie można wymienić na bilet na mecz, mogą uzyskać u swojego pracodawcy dwa dni wolne od pracy.

Sport i działalność społeczna

Energa z Grupy ORLEN jest znanym, szczególnie na Wybrzeżu, mecenasem sportu. W 2023 r. została Oficjalnym Sponsorem Klubu Arka Gdynia, ale wspiera także kilkanaście innych inicjatyw piłkarskich, takich jak: kluby sportowe, akademie piłkarskie i stowarzyszenia, m.in w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Kartuzach czy Słupsku. Energa bierze również aktywny udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach charytatywnych, takich jak np. „Kropelka Energii”.

Akcja ta została zapoczątkowana w 2012 roku jako inicjatywa pracownicza. Od 2017 roku ta nieformalna działalność została przekształcona w fundację. „Kropelka” współpracuje z Narodowym Centrum Krwi, któremu podlegają Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (Banki Krwi) oraz ich oddziały. W działania fundacji zaangażowanych jest już blisko 2,5 tys. osób – nie tylko pracowników Energi, ale również zatrudnionych w innych zakładach pracy w całej Polsce. W ciągu 10 lat zebrali oni niemal 2400 litrów krwi, czyli 5273 donacje po 450 ml każda.

Energa/KG