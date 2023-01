Arka Gdynia ze wsparciem Energi z Grupy ORLEN

Piłkarze pierwszoligowej Arki Gdynia będą grali w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 oraz jesiennej 2023/2024 z logotypem Energi z Grupy ORLEN na koszulkach. Umowa sponsoringowa obejmuje cały 2023 rok. Energa z Grupy ORLEN została Oficjalnym Sponsorem Klubu Arka Gdynia. Spółka energetyczna wspiera już kilkanaście inicjatyw sportowych związanych z piłką nożną

Wsparcie kolejnego utytułowanego klubu na Pomorzu, gdzie są korzenie i wyrosła Energa, jest dla nas naturalnym krokiem w rozszerzeniu działań sponsoringowych w regionie. Energa chętnie włącza się w projekty ważne dla lokalnych społeczności i jednoczące mieszkańców. Grupa, w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, pomaga zarówno związkom sportowym, zawodowym klubom sportowym, indywidualnym zawodnikom, jak i inicjatywom amatorskim. Po wejściu do Grupy ORLEN jeszcze mocniej angażujemy się w regionie Polski północnej, gdzie w największym stopniu prowadzimy swoją działalność biznesową – mówi Adrianna Sikorska, wiceprezes Zarządu Energi SA ds. komunikacji. Rozpoczęcie współpracy z tak renomowanym, a do tego wywodzącym się z Pomorza partnerem, to znakomita informacja i powód do dumy dla naszego Klubu oraz wszystkich kibiców. Bardzo cieszy nas, że Energa z Grupy Orlen doceniła rozwój Arki i zdecydowała się na podjęcie współpracy i promocję poprzez żółto-niebieskie barwy. Wierzymy, że jest to początek długofalowej współpracy i kolejny krok w rozwoju naszego Klubu – mówi Michał Kołakowski, prezes Arki Gdynia S.A.

Futbol to nie tylko Ekstraklasa

Energa obecnie sponsoruje kilkanaście inicjatyw sportowych związanych z piłką nożną. Są to kluby sportowe, akademie piłkarskie i stowarzyszenia m.in w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Kartuzach czy Słupsku. Energa od 2018 r. sponsoruje również reprezentację Polski w amp futbolu, a od 2019 r. pod jej skrzydłami jest także ogólnopolski program Junior Amp Futbol.

Arka Gdynia, a właściwie Morski Związkowy Klub Sportowy Arka Gdynia to klub piłkarski grający obecnie w I lidze. Jego tradycje sięgają 1929 roku, jest kontynuatorem sportowych tradycji takich zrzeszeń jak K.S. Gdynia, K.S. Kotwica czy RKS Arka. To najstarszy z klubów Pomorza, grających w najwyższej klasie rozgrywkowej (ostatnio w sezonach 2016/17 do 2019/20). Dwukrotny zdobywca Pucharu Polski (1979 i 2017), dwukrotny zdobywca Superpucharu Polski (2017 i 2018) oraz finalista Pucharu Polski w sezonie 2017/2018 oraz 2020/2021. W sezonie 2021/2022 juniorzy Klubu występujący w Centralnej Lidze Juniorów do lat 18. wywalczyli wicemistrzostwo Polski.

Pozasportowa współpraca z Gdynią

Od blisko trzech lat Energa Oświetlenie, spółka zależna Energi, modernizuje dla miasta infrastrukturę oświetleniową. W ramach tych działań ponad 5,5 tys. opraw sodowych zostało zastąpionych przez energooszczędne oprawy ledowe. Tego typu modernizacje pozwalają zmniejszyć zużycie prądu o ok. 50%. W mieście wymieniono także 600 wyeksploatowanych słupów oświetleniowych. Realizowane prace dotyczą również doświetlenia 100 przejść dla pieszych, z czego wykonano już 55, a reszta jest w trakcie realizacji. Energa Oświetlenie również na terenie Gdyni zamontowała swoje pierwsze innowacyjne ładowarki pojazdów elektrycznych, zamontowane na słupach oświetleniowych.

Z kolei Energa Obrót, oprócz sprzedaży energii elektrycznej, zarządza dziesięcioma Ogólnodostępnymi Stacjami Ładowania pojazdów elektrycznych w Gdyni, monitoruje prawidłowe działanie stacji, dostarcza do nich system operacyjny, odpowiada za ich konserwację, a także usuwanie ewentualnych awarii. Stacje działają w sieci ORLEN Charge.

Poza tym Energa wspiera w mieście, w ramach umów CSR, punkt przedszkolny działający przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Opłatek Maltański, na który zaproszono m.in. mieszkańców Gdyni czy Gdyńskie Mikołajki.

Energa/KG