AI - chwilowa moda czy początek rewolucji?

ChatGPT - wirtualny asystent, który potrafi odpowiedzieć niemal na każde pytanie. Algorytm, który potrafi rozwiać wątpliwości na temat tego, jakie wino pasuje do konkretnego posiłku do kultowego już „jak żyć?”, rozpalił wyobraźnię giełdowych graczy, nie tylko na Wall Street. Nic dziwnego, że coraz głośniej rozbrzmiewają pytania na temat tego, czy jest to jedynie chwilowa moda, jak w przypadku covidowych spółek produkujących rękawiczki nitrylowe i środki do dezynfekcji, czy jednak początek technologicznej rewolucji. I czy polscy inwestorzy mogą również na tej fali optymizmu skorzystać?

Geneza euforii

„Nie ma takich sposobów, do których nie uciekliby się ludzie, żeby wymigać się od pracy”. To zdanie przypisuje się Thomasowi Edisonowi, jednak to właśnie ono mogło przyświecać twórcom chatbota ChatGPT - rewolucyjnego wirtualnego asystenta, który znacznie ułatwia życie. W internecie powstała nawet lista zawodów, które mogą zostać zastąpione przez sprytną aplikację. Chatbot GPT został stworzony przez OpenAI w 2015 r. przy udziale m.in. Elona Muska i Sama Altmana. Przełomowym momentem dla projektu był rok 2019, kiedy został zauważony przez Microsoft, który postanowił w niego zainwestować 1 mld USD. Drugi etap dofinansowania miał miejsce dwa lata później. Kluczowa chwila dla spółki nastąpiła 30 listopada 2022 r. gdy spółka udostępniła do publicznego użytku chatbota ChatGPW. Aplikacja momentalnie stała się hitem. Zyskała 1 mln użytkowników w ciągu niespełna 5 dni, natomiast wynik ten zwiększył się 100 - krotnie w ciągu dwóch miesięcy, co jest najlepszym wynikiem w historii, przebijając wynik dotychczasowego rekordzisty TikToka, który na osiągnięcie podobnego rezultatu potrzebował 9 miesięcy.

Szanse dla Polskiego AI

Euforia związana z rynkiem AI udziela się również inwestorom nad Wisłą. W ostatnim czasie na szczególnym celowniku fanów rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji znalazły się takie spółki, jak LiveChat, DataWalk, Ailleron, Brand24, R22, Spyrosoft czy Woodpecker.

Na pierwszy plan wysuwa się Livechat Software, która specjalizuje się rozwiązaniach typu HelpDesk czy ChatBot, z którego korzysta blisko 2,5 tys. klientów. Prezes spółki zapowiedział, że implementacja ChatGPT do produktów spółki może wpłynąć na ich rozwój, co spotkało się z euforią inwestorów.

DataWalk jest kolejnym potencjalnym beneficjentem boomu na spółkach AI. Jako dostawca platformy analitycznej służącej do analizy danych, rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa oraz spółka, której najbliższą konkurencją jest Palantir, podmiot ten po ewentualnej implementacji funkcjonalności oferowanych przez AI i ChatBota może znacząco przeskalować osiągane wyniki.

Ailleron, który specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań IT głównie dla banków, firm leasingowych oraz operatorów sieci komórkowych rozwija swój autorski projekt LiveBank, przy którym wykorzystanie użyteczności AI może okazać się kluczowym gamechangerem. Jest to o tyle istotne, że ponad ¾ przychodów spółki pochodzi z rynków zagranicznych i to właśnie ten kierunek jest główną osią ekspansji biznesowej spółki.

Brand24 jest spółką oferującą swoim klientom usługi umożliwiające śledzenie aktywności w internecie. Pole do zastosowania AI wydaje się więc szerokie, zwłaszcza, że spółka zapowiada rozwój produktów Insights24 czy Brand Monitoring. Nic więc dziwnego, że akcje spółki 9 lutego wzrosły 11,20%.

W przypadku R22 rozwiązania AI mogą mieć szczególne zastosowanie w przypadku usług spółki z zakresu automatyzacji procesów biznesowych, marketingowych i sprzedażowych w firmach.

Spyrosoft jest kolejną polską spółką, w przypadku której implementacja usług AI może okazać wpłynąć na przeskalowanie przychodów. Spółka oferuje usługi związane z tworzeniem oprogramowania, wśród którego już pojawiają się koncepcje oparte o sztuczną inteligencję.

Woodpecker dostarcza usługi z zakresu inteligentnego zarządzania systemem sprzedaży oraz kontaktów z klientami. Rozwiązania oparte o ChatGPT mogą znacząco usprawnić usługi oferowane przez spółkę z zakresu obsługi kontaktów z klientami. Ze wspomnianych wyżej spółek akcje Woodpecker odnotowały najwyższą stopę zwrotu od początku 2023 r.

Początek rewolucji czy chwilowa moda?

Hossa na spółkach AI rozbudza wyobraźnię inwestorów liczących na spektakularne zyski. Pojawiają się spekulacje dotyczące tego, czy nie obserwujemy właśnie „powtórki z rozrywki”, jak miało to miejsce w przypadku covidowej hossy na spółkach biotechnologicznych. Jednak biorąc pod uwagę aktualne trendy technologiczne, postęp w dziedzinie AI jest nieunikniony, więc o ile po hurraoptymistycznej hossie można spodziewać się przejściowej fali realizacji zysków, to jednak w dłuższym terminie zdaje się, że mamy do czynienia z pierwszymi oznakami technologicznej rewolucji.

Maciej Kietliński

Ekspert Rynku Akcji, XTB