Premier: Rząd PiS inwestuje w polski przemysł obronny

Rząd Prawa i Sprawiedliwości inwestuje w polski przemysł obronny i wyposaża Wojsko Polskie w najnowocześniejszą broń polskiej produkcji - napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki, podając przykłady produktów polskiej zbrojeniówki zamówionych dla Sił Zbrojnych RP.

We wpisie opublikowanym w piątek na Facebooku premier zamieścił grafikę, na której przedstawiono przykłady zamówień sprzętów dla polskiego wojska produkowanych w Polsce. Wśród z nich znalazły się elementy systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu „mała Narew”. W skład systemu „małej Narwi” wchodzą m.in. wyrzutnie iLauncher na podwoziach polskiego Jelcza, a także stacja radiolokacyjna Soła oraz urządzenie kierowania uzbrojeniem Zenit - oba elementy produkowane przez polską spółkę PIT-RADWAR. Cały system wykorzystuje przeciwlotnicze pociski CAMM, produkowane przez brytyjski koncern MBDA. Pierwszy zestaw „małej NARWI” trafił do jednostki w Zamościu w październiku ubiegłego roku.

Na grafice zamieszczonej przez premiera znalazły się też zamówione dla polskiego wojska przenośne zestawy przeciwlotnicze Piorun, produkowane przez firmę Mesko. Pociski te, odpalane z ręcznych zestawów startowych, przeznaczone są do zwalczania nisko lecących statków powietrznych takich jak samoloty, śmigłowce i drony. Pewna liczba Piorunów przekazana została siłom ukraińskim, które wykorzystują je do zwalczania rosyjskiego lotnictwa. Jak czytamy na grafice, zamówienia na te pociski - oraz zestawy startowe - dla polskiego wojska mają wartość ok 4,5 mld zł.