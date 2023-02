Jak zostać dobrym programistą z GoIT

Każdy, kto chce w najbliższej przyszłości zostać naprawdę dobrym programistą, powinien wziąć pod uwagę możliwość skorzystania z kompletnych kursów programowania

To szansa na rozpoczęcie pracy w branży IT, a także wiele możliwości dalszego rozwoju. Wystarczy mieć odpowiednie umiejętności, nabyć dodatkowe kwalifikacje i rozpocząć tworzenie oprogramowania od podstaw, np. jako Full Stack Developer. Zanim rozpoczniesz swoją karierę, koniecznie pomyśl o odpowiednim kursie - np. od akademii online GoIT. Dzięki nim zdobędziesz pożądaną na rynku pracy wiedzę i umiejętności.

Kariera programistyczna wymaga poświęcenia i ciężkiej pracy. Bez tego osiągnięcie sukcesu będzie trudne. Po pierwsze, musisz nauczyć się co najmniej jednego języka programowania. Możesz w tym celu wykorzystać np. kursy GoIT, które kompleksowo przygotowują do wykonywania zawodu programisty i pozwalają poznać np. od zera JavaScript wraz z najważniejszymi frameworkami.

W ramach kursu otrzymasz dostęp do platformy edukacyjnej ze wszystkimi materiałami w jednym miejscu, będziesz mógł liczyć na stałą pomoc mentora, merytoryczne zajęcia online z lektorem oraz późniejsze wsparcie w rozwoju umiejętności miękkich, czy career skills. To co również istotne to fakt, że zajęcia odbywają się online i można do ich realizacji podchodzić możliwie elastycznie. To ważne dla osób, które łączą kurs z pracą na etacie.

Pamiętaj, aby codziennie ćwiczyć, ponieważ to znacznie zwiększy to Twoją wiedzę i umiejętności w zakresie programowania. Przy odpowiedniej wytrwałości i ciężkiej pracy każdy może zostać świetnym programistą — nawet w ciągu kilku miesięcy od czasu rozpoczęcia pierwszych szkoleń lub kursów.

8 wskazówek, jak stać się dobrym programistą — poznaj kursy GoIT

Oto 8 wskazówek, które ułatwią Ci naukę programowania:

1. Zrozum podstawy składni języka programowania, takie, jak: zmienne, funkcje, obiekty, klasy i podobne.

2. Poznaj zasady programowania obiektowego i wzorce projektowe.

3. Rozwijaj umiejętności debugowania poprzez naukę znajdowania błędów we własnym kodzie.

5. Wyznaczaj sobie realistyczne cele i staraj się je osiągać przy każdym projekcie, którego się podejmujesz.

6. Używaj systemów kontroli wersji, abyś mógł śledzić zmiany i łatwo współpracować z innymi przy projektach.

7. Korzystaj z zasobów internetowych, aby pomóc sobie w szybszej nauce i uzyskać pomoc, gdy utkniesz z problemem programistycznym.

8. Ćwicz kodowanie każdego dnia i śledź swoje postępy w czasie, abyś mógł zobaczyć, jakie obszary wymagają poprawy i dalszego kształcenia.

Finalne efekty prac zależą od Ciebie i zaangażowania w naukę podczas szkolenia. Jeśli chcesz stać się naprawdę dobrym programistą, zainwestuj w naukę w GoIT. To nie tylko szansa na zdobycie szerokiej wiedzy i praktyki z zakresu programowania, ale także możliwość uzyskania certyfikatu, który to potwierdza.

Dlaczego warto zostać programistą?

Rozpoczęcie swojej kariery w IT jest niezwykle satysfakcjonujące. Pozwala spełniać swoje marzenia o wysokich dochodach oraz daje nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego. Aby zostać ekspertem w sektorze IT, szczególnie jako programista, wystarczy zainwestować w sprawdzone kursy, które pozwalają na objęcie takich stanowisk, jak np. FullStack Developer. Zostając programistą, jesteś w stanie tworzyć niesamowite programy, które mogą pomóc ludziom w ich życiu.

Jest wiele kursów, które pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy w takim zakresie, jak:

projektowanie stron internetowych i aplikacji,

implementacja skryptów i nowych funkcji na stronach,

sprawdzanie poprawności kodu i wykrywanie błędów,

Jeśli chcesz wejść w świat IT i mieć przed sobą ekscytującą karierę, koniecznie zdecyduj się na szkolenie, aby zacznij pracować tak, jak lubisz. Inwestując w kursy, masz szansę stać się najlepszym deweloperem w dowolnej dziedzinie, a dodatkowo:

zyskać możliwość zdobycia wysokiego wynagrodzenia nawet do 20 000 złotych,

pracować zdalnie z dowolnego miejsca na ziemi,

współpracować z najlepszymi firmami w branży IT.

Jakie kompetencje miękkie przydadzą się przyszłemu programiście?

Kompetencje miękkie, czyli takie, które nie są bezpośrednio związane z umiejętnościami technicznymi, ale mogą być bardzo przydatne dla programisty, to między innymi:

1. Kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów - programiści często muszą rozwiązywać skomplikowane problemy i szukać innowacyjnych rozwiązań.

2. Umiejętność pracy zespołowej - wiele projektów w branży IT wymaga współpracy z innymi osobami, więc umiejętność współpracy i komunikacji jest bardzo ważna.

3. Zdolność uczenia się i rozwijania - technologie i języki programowania szybko się zmieniają, więc programiści muszą być gotowi do ciągłego uczenia się nowych rzeczy.

4. Umiejętność pracy pod presją czasu - projekty IT często są realizowane w ograniczonym czasie, więc programiści muszą być w stanie efektywnie zarządzać swoim czasem i pracować pod presją.

5. Komunikatywność - umiejętność prezentowania swoich pomysłów i rozwiązań innym osobom jest bardzo ważna, zwłaszcza jeśli pracujesz w zespole lub prowadzisz projekt.

6. Umiejętność analitycznego myślenia i logicznego rozumowania - programiści muszą być w stanie analizować problemy i szukać logicznych rozwiązań.

Jak wygląda ścieżka kariery programisty w Polsce?

Ścieżka kariery programisty w Polsce może być różna w zależności od wybranego kierunku specjalizacji, doświadczenia i preferencji osoby rozpoczynającej pracę w branży IT. Oto kilka przykładów możliwych ścieżek kariery:

Programista junior - stanowisko to obejmuje zazwyczaj absolwent kursów programistycznych lub studiów informatycznych. Osoba taka posiada podstawową wiedzę z zakresu programowania. To właśnie stanowiska juniorskie czekają na Ciebie bezpośrednio po ukończeniu kursu z GoIT. Programista junior zazwyczaj odpowiedzialny jest za realizację prostszych zadań zleconych przez starszych kolegów lub przełożonych.

Programista - w tym przypadku wymagane jest nieco większe doświadczenie zawodowe. Specjalista taki jest w stanie samodzielnie realizować projekty lub pracować nad bardziej skomplikowanymi zadaniami.

Programista senior - osoba na tym stanowisku zazwyczaj ma już bardzo duże doświadczenie zawodowe i jest w stanie zarządzać zespołem programistów lub prowadzić projekty.

Podsumowując: ścieżka kariery programisty nie jest bardzo skomplikowana. W pierwszej kolejności warto nauczyć się języków programowania, rozwinąć swoje umiejętności oraz zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną - najlepiej z wykorzystaniem kursów GoIT, które przygotują Cię do pracy jako m.in. FullStack JavaScript Developer.