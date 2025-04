Historyczny rekord na warszawskim parkiecie!

WIG pierwszy raz w historii powyżej 100 tys. punktów! – napisał w czwartek w serwisie X minister finansów Andrzej Domański. Ok. godz. 16.40 WIG miał wartość 100 077,04 pkt. Według prezesa GPW Tomasza Bardziłowskiego taki poziom to dowód na siłę polskiej gospodarki i zaufanie inwestorów.

„WIG pierwszy raz w historii powyżej 100 tys. punktów! Polska giełda w tym roku najmocniejszym rynkiem na świecie!” - napisał w czwartek w serwisie X minister finansów Andrzej Domański.

WIG, czyli tzw. indeks szerokiego rynku warszawskiej giełdy, w czwartek ok. godz. 16.40 miał wartość 100 077,04 pkt., po wzroście o 0,4 proc. WIG20, główny indeks warszawskiej giełdy, tuż przed zamknięciem miał wartość 2 792,49 pkt., co oznacza wzrost o 0,34 proc.

Na zamknięciu czwartkowej sesji wskaźnik WIG wzrósł o 0,44 proc. do 100 115,26 pkt., a indeks WIG20 wzrósł o 0,51 proc. do 2 797,29 pkt. Historyczny szczyt na WIG20 zanotowano w październiku 2007 roku, kiedy to indeks ten wyniósł 3 940,53 pkt.

Jak przekazał w mediach społecznościowych prezes Giełdy Papierów Wartościowych Tomasz Bardziłowski, warszawski indeks giełdowy na poziomie 100 000 pkt. to historyczny kamień milowy dla polskiej giełdy i rynku kapitałowego. To ponadto dowód na siłę polskiej gospodarki, zaufanie inwestorów i dalszy potencjał rozwoju spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.

„WIG na poziomie 100 000 pkt. to przekroczenie pewnej symbolicznej bariery i początek nowej drogi. Stawiamy na dalszy rozwój giełdy, na przyciągnięcie inwestorów i nowych spółek” - powiedział szef GPW w nagraniu zamieszczonym na platformie X.

Historia indeksów na GPW

Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Indeks WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego.

