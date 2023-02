Gdy gmina rozwija się i... pomaga

Takich spotkań w polskich samorządach jest z pewnością wiele. Szkoda, że tak rzadko zdarza nam się zaglądać do mniejszych gmin, by posłuchać głosu przedsiębiorców i samorządowców. Wniosek jest bowiem dość zaskakujący, wbrew malkontentom, dyskusje dotyczą przede wszystkim inwestycji, rozwoju, sposobów na pozyskanie środków na innowacje i… pomocy naszym sąsiadom z Ukrainy. Tak przynajmniej było w Szemudzie (woj. pomorskie).

Dzięki zaproszeniu do grona członków Kapituły nagrody dla wyróżniających się przedsiębiorstw z terenu niewielkiej gminy na Pomorzu w powiecie wejherowskim, w kaszubskim Szemudzie, mieliśmy okazję uczestniczyć w lokalnym, corocznym spotkaniu z przedsiębiorcami.

Okazja była szczególna bowiem do użytku oddawane jest właśnie nowe, nowoczesne Centrum Samorządowe, do którego wkrótce przeprowadzi się urząd, policja, strażacy z szemudzkiej OSP, biblioteka, gminny ośrodek pomocy społecznej, klub integracji społecznej, poczta i Centrum Zarządzania Kryzysowego. Oficjalne otwarcie nowego obiektu zaplanowano na 3 marca, ale centrum już jest miejscem spotkań lokalnej społeczności.

I tę społeczność właśnie warto zauważyć. Skupiona wokół działających na terenie gminy instytucji i przedsiębiorstw potrafi zmierzyć się z wyzwaniami – począwszy od kryzysu, o którym notabene podczas spotkania z biznesem naprawdę niewiele mówiono, skupiając uwagę raczej na inwestycjach, aż po pomoc Ukraińcom, których los rzucił właśnie do tej niewielkiej gminy.

Nasza gmina ma 50 lat. To być może dla samorządu, dla miejsca, dla ludzi nie jest długi czas. Ale warto mieć świadomość, że to, co dziś wspólnie robimy w Szemudzie, przetrwa znacznie dłużej – mówił wójt Ryszard Kalkowski, zapowiadając otwarcie nowej placówki, kolejne spotkania i nowe inwestycje w gminie położonej przy otwartej niedawno trasie S6 z Gdyni w kierunku Słupska.

Wątek wsparcia i pomocy pogrążonej w wojnie Ukrainie jest od roku jednym z ważniejszych elementów współpracy lokalnej społeczności. Były podziękowania, gratulacje i… łzy, gdy zaproszeni goście z Ukrainy dziękowali za udzieloną pomoc, „dar serca” i opowiadali o sytuacji w swoim kraju. Warto nadmienić, że w spotkaniu brał udział konsul generalny Ukrainy w Gdańsku - Oleksandr Plodosty i przedstawiciele ukraińskiej gminy Smotrycz, z którymi wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski podpisał list intencyjny dotyczący partnerstwa gmin.

Niezwykłą pomoc biznesu i mieszkańców gminy niesioną od roku sąsiadom z Ukrainy podkreślali też odbierający statuetki szemudzkich Diamentów Przedsiębiorczości – szefowie i właściciele firm Ultramare, Stal Complex i Armet Bis oraz nagrodzeni corocznymi Diamentami Aktywności Społecznej – komendant gminny OSP Paweł Milewczyk oraz Małgorzata i Grzegorz Mierzejewscy, twórcy klubu sportowego UKS Dragon Bojano.

Przed uroczystością uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień przedstawicielki Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także gości z Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku oraz Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu.

Te spotkania są o tyle istotne, że Szemud jest jedną z gmin przy nowo powstałej trasie S6 (Gdynia - Słupsk), a na jego terenie są aż dwa węzły tej trasy. Jak wpłynie to na rozwój przedsiębiorczości w Szemudzie, przekonamy się wkrótce – ale już dziś instytucje wspierające biznes na mocy porozumień z gminą proponują pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych, funduszy, kredytów wspieranych przez BGK, ale i doradztwo w zmieniających się przepisach podatkowych. Jak można było przekonać się na spotkaniu w Centrum Samorządowym w Szemudzie, zainteresowanie było spore.

Szemud rozwija się dzięki ludziom, którzy tu mieszkają, tu postanowili działać i tu działają – mówił Ryszard Kalkowski. Jeśli są ludzie, to wszystko można zrobić.