Militarne sekrety... w książkach!

Agresja Rosji na Ukrainę mocno wzmogła zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa i militarną. Jak jednak odróżnić wartościowe źródła od sieciowej publicystyki? I czy można poznać wojskowe sekrety legalnie i w zaciszu własnego domu?

Współczesna wojna z jednej strony podobna jest do konfliktów sprzed lat z drugiej jednak znacznie się od nich różni. Wciąż istotna jest rola informacji, łączności, logistyki czy dominacji lotnictwa, ale też obecność wojsk specjalnych i wysoki poziom specjalizacji żołnierzy mają znaczenie na polu walki. O ile kwestie typowo wojskowe można poznać np. poprzez lekturę oficjalnych komunikatów ministerstw obrony czy czasopism branżowych (w Polsce byłby to np. magazyn „Polska Zbrojna” będący w tej kwestii niekwestionowanym liderem) o tyle trudniej zorientować się na przykład w tym jak wyglądają taktyki wojskowe czy obsługa broni. Owszem, w sieci znaleźć można ciekawe nagrania czy wykłady, jednak z ich wiarygodnością bywa już różnie. Dlatego tak ciekawą propozycją dla zafascynowanych wojskowością cywili mogą być przygotowywane przez wojskowych podręczniki i opracowania. Sam miałem przyjemność niedawno sięgnąć po takie książki jak „Rajd w działaniach pododdziałów lekkich” Pawła Makowca, „Zasadzka w działaniach lekkiej piechoty” tegoż autora, czy „Nowoczesne szkolenie strzeleckie” Marka Roszczyka. Te przygotowane przez fachowców pozycje są ciekawą lekturą opisującą podstawy, ale też bardziej zaawansowane aspekty działań wojsk. Co istotne – opracowania te przygotowali prawdziwi zawodowcy, co oznacza, że otrzymujemy wiedzę nie tylko sprawdzoną ale i aktualną. A nauczyć można się sporo, bowiem autorzy opisują taktykę bardzo drobiazgowo – jako laik miałem poczucie obcowania z jakąś wiedzą tajemną, jednak po lekturze te kwestie wydają mi się dość jasne i oczywiste… doszło wręcz do tego, że spacerując w pobliskim lesie sam zacząłem rozglądać się za miejscami odpowiednimi do przeprowadzenia zasadzki lub… planować wojskowy rajd na własne osiedle! (w przenośni, rzecz jasna, jednak takie ćwiczenia intelektualne mogą być przydatne dla obrony cywilnej albo służących w WOT). Co istotne opracowania te nie są napisane trudnym językiem – owszem, jest to mowa „wojskowa” operująca pojęciami które mogą być początkowo niezrozumiałe, jednak autorzy szybko je wyjaśniają przez co z czasem militarny żargon staje się dla nas naturalną metodą komunikacji. Czy te książki uczynią z Państwa zawodowych żołnierzy – wątpliwe. Ale z pewnością mogą poszerzyć wiedzę i rozbudzić nowe zainteresowania. Sądzę, że opracowania te mogą być też dobrym prezentem dla zawodowego wojskowego, stanowiąc pewną syntezę wiedzy, po którą ów może szybko, w razie wątpliwości lub chęci przypomnienia, sięgnąć. Wszystkie dostępne są na stronie ich wydawnictwa. A nie są to jedyne militarne lektury, którym poświęciłem się w ostatnim czasie. Wkrótce opiszę też kolejne, jeśli tylko powyższy artykuł będzie się cieszył Państwa zainteresowaniem.