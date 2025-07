Miniony weekend przyniósł szereg istotnych wiadomości z USA. Dziś Amerykanie wracają do pracy, a waluta zza oceanu umacnia się na forex. W tym otoczeniu gorzej wypada złoty, który jest ujemnie skorelowany z amerykańskim dolarem. W Szwecji rośnie inflacja konsumencka.

Wiadomości ze Stanów

W poniedziałek Amerykanie wracają do pracy, po piątkowym Święcie Niepodległości, kiedy to prezydent USA podpisał „One Big Beautiful Bill Act”. Oprócz podpisania ustawy budżetowej rynki otrzymały kilka dodatkowych informacji. Taryfy, które miały wejść 9 lipca, zostały zawieszone do 1 sierpnia. Ponadto Trump poinformował, że nałoży dodatkowe cła na każde państwo, które będzie prowadzić „antyamerykańską” politykę krajów BRICS. Słowa te zostały wypowiedziane podczas spotkania grupy w Rio de Janeiro. Wrócił również temat wywierania presji na Powella. Tym razem zasugerowano wcześniejsze odejście ze stanowiska szefa FED. W tle dowiadujemy się o utworzeniu przez Elona Muska nowej partii politycznej (Partia Ameryki). O ile ostatnia z informacji nie wpłynęła na rynek walutowy, to już akcje Tesli mogą znaleźć się pod presją.

USD odrabia straty

Efektem informacji z poprzedniego akapitu jest poranne umocnienie dolara na forex. Notowania głównej pary walutowej wracają do istotnego poziomu 1,175 USD, co jest spadkiem z 1,178 USD względem piątkowego zamknięcia sesji. Jeżeli wsparcie zostanie przełamane, to z technicznego punktu widzenia na wykresie tworzy się przestrzeń do ponad jedno centowej zniżki (umocnienie USD). W momencie pisania tekstu notowania „edka” nie znajdują jednak argumentu do dalszego spadku, gdyż euro wspierane jest wyższymi odczytami o produkcji przemysłowej z Niemiec. Wzrost o 1 proc. w skali roku to pierwszy dodatni rezultat od dwóch lat. Nie jest to jednak na tyle dobra wiadomość, aby unijna waluta przeważała na wykresie EUR/USD. Silniejszy dolar to niekorzystne otoczenie dla polskiego złotego, który w takich okolicznościach zazwyczaj pozostaje pod presją. W poniedziałek o poranku kurs EUR/PLN wzrasta do 4,25 PLN, a kurs USD/PLN do 3,62 PLN.

Wzrost inflacji w Szwecji

Oprócz porannych danych zza zachodniej granicy, poznaliśmy także odczyty ze Skandynawii. W Szwecji zwyżkuje dynamika cen. Inflacja konsumencka wzrosła o 0,8 proc. r/r. Jest to więcej od spodziewanego skoku z 0,2 proc. r/r do 0,4 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym także odnotowano zaskakującą zwyżkę (0,5 proc. m/m, prognoza 0,1 proc. m/m). Publikacje przekraczające konsensus wpłynęły na notowania korony, która umocniła się na forex. Kurs SEK/PLN wzrósł o poranku z 0,375 PLN do 0,38 PLN. Siła szwedzkiej waluty widoczna jest również w zestawieniu z euro i amerykańskiego dolara. Jednak spadek kursu USD/SEK (umocnienie korony) jest mniejszy niż EUR/SEK. Jest to zgodne z poranną słabością unijnej waluty względem tej zza oceanu. Wzrost inflacji w Szwecji nastąpił po drugiej w tym roku obniżce stóp procentowych przez Riksbank. Po czerwcowym cięciu koszt pieniądza wynosi tam 2 proc.

Dawid Górny – analityk w InternetowyKantor.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje