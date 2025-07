Tusk blokuje dostęp do przejść granicznych

Wszystkie przejścia na granicy z Niemcami stają się obiektami infrastruktury krytycznej - powiedział premier Donald Tusk. Zapowiedział też, że wszelkie próby samodzielnego działania na granicach będą eliminowane, a surowo karane będzie szczególnie podszywanie się pod służby i utrudnianie czynności.

Na konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Holandii Dickiem Schoofem, szef polskiego rządu mówił m.in. o czasowym wznowieniu od poniedziałku kontroli na granicach z Litwą i Niemcami.

„Na granicy z Niemcami wszystkie przejścia graniczne stały się obiektami infrastruktury krytycznej. To znaczy, że te miejsca podlegają szczególnej ochronie” - powiedział premier.

Podkreślił, że funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji „mają jasne polecenie twardego reagowania” na każdą próbę zakłócenia kontroli granicznej. Tusk dodał, że szczególnie podszywanie się pod służby państwowe i utrudnianie czynności będzie surowo karane. „Będą to i mandaty, ale i jak będzie trzeba, także środki przymusu bezpośredniego i zatrzymania” - powiedział.

Zapewnił, że „państwo polskie poradzi sobie na naszych granicach i próby samowolnego działania na polskich granicach będą eliminowane”.

Premier podkreślał, że celem czasowego przywrócenie kontroli jest to, aby każdy przypadek przekazywania migranta do Polski był bardzo dokładnie sprawdzany - czy dana osoba rzeczywiście z naszego kraju próbowała nielegalnie dostać się do innego państwa UE. Jak mówił, nie będzie już tak, żeby przesyłano do Polski skądkolwiek kogokolwiek, kto nielegalnie przekroczył granicę. „Polska nie będzie przyjmowała nikogo o kim nie będzie 100-proc. pewności, że to z Polski próbował przekroczyć granicę” - powiedział Tusk.

Morawiecki: mają usuwać Polaków strzegących granicy

Nowe wytyczne rządu dla policji. W skrócie: mają usuwać Polaków strzegących granicy – podsumował krótko ruch Donalda Tuska były premier Mateusz Morawiecki.

Mentzen: Tusk walczy z Polakami, którzy chcą nas chronić!

Tusk ogłosił, że wszystkie przejścia graniczne z Niemcami zostaną uznane za infrastrukturę krytyczną. Oznacza to zakaz ich filmowania i fotografowania - pisze na X Sławomir Mentzen, lider Konfederacji.

Po co? Rząd chce ukryć przed Polakami to, co się dzieje na granicy, Niemcy mają przerzucać nam imigrantów tak, żebyśmy nawet nie mogli się od tym dowiedzieć.

Zamiast bronić naszej granicy przed Niemcami i imigrantami, Tusk walczy z Polakami, którzy chcą nas chronić! - ocenia polityk opozycji.

