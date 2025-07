Niepewność po długim weekendzie

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest pusty. Tematem dnia bez wątpienia będzie handel – weekendowe deklaracje Scotta Bessenta o wydłużeniu negocjacji dla wybranych państw do początku sierpnia schodzą na dalszy plan wobec oczekiwanej dziś „wysyłki listów”, która ma przedstawiać partnerom handlowym USA alternatywne stawki celne.

Podczas gdy Amerykanie obchodzili długi weekend z powodu obchodów Dnia Niepodległości, rynki europejskie przy ograniczonej płynności zaczęły w piątek dyskontować ewentualne problemy w kwestiach handlu. Poza brytyjskim FTSE100, które zamknęło się neutralnie, na głównych indeksach Europy notowane były spadki o skali od 0,48 proc. (Stoxx 600) do do 1,48 proc. (IBEX). O 3,06 proc. rosło Novo Nordisk, ale o 2,61 proc. spadał ASML, o 2,39 proc. Siemens, o 2,18 proc. Inditex. 1,33 proc. koszykowo traciły europejskie banki. Do kolejnego ataku na 1,18 na kursie EURUSD nie doszło, rano notowany jest w okolicy 1,1765.

WIG20 spadł w piątek o 0,77 proc., mWIG40 o 0,64 proc., jedynie sWIG80 wzrósł o 0,31 proc.. Obroty sięgnęły 1,2 mld zł, co jak na nieobecność USA jest dobrym wynikiem. Zmienność na poziomie spółek była niewielka, żadna nie wniosła istotnej dodatniej kontrybucji do głównego indeksu, któremu ciążyło głównie PZU (-2,93 proc.). W mWIG40 Asseco (+1,72 proc.) notowało piątą wzrostową sesję z rzędu, dużym balastem były natomiast Enea (-2,33 proc.) i Millenium (-1,73 proc.).

W godzinach porannych spada większość rynków azjatyckich, przecenę notują kontrakty futures, ale też złoto i srebro. Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest pusty. Tematem dnia bez wątpienia będzie handel – weekendowe deklaracje Scotta Bessenta o wydłużeniu negocjacji dla wybranych państw do początku sierpnia schodzą na dalszy plan wobec oczekiwanej dziś „wysyłki listów”, która ma przedstawiać partnerom handlowym USA alternatywne stawki celne. W godzinach wieczornych dowiemy się, czy zapowiadane porozumienia handlowe będą dotyczyć jakichkolwiek istotnych partnerów.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

