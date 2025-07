Sklep sezonowy Żabki – dodatkowa szansa na rozwój dla aktywnych franczyzobiorców

Prowadzenie sklepu sezonowego to propozycja kierowana do najbardziej zaangażowanych franczyzobiorców sieci Żabka, którzy chcą rozwijać swój biznes latem w popularnych miejscowościach turystycznych nad morzem, jeziorem czy w górach. To dodatkowa szansa dla przedsiębiorców na zwiększenie swoich dochodów, dotarcie do nowych klientów i zdobycie cennego doświadczenia – przy wsparciu operacyjnym i logistycznym ze strony sieci.

W tym roku Żabka uruchomiła blisko 160 sezonowych placówek w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach turystycznych w Polsce – od popularnych nadmorskich kurortów, przez malownicze Mazury i Kaszuby, aż po górskie miejscowości. Sezonowe placówki działają zarówno w lokalach stacjonarnych, jak i w nowoczesnych kontenerach handlowych. To format funkcjonujący tylko w wybranych miesiącach w roku – dopasowany do specyfiki miejscowości turystycznych i ich intensywnego sezonu.

Sieć Żabka zapewnia franczyzobiorcom pełne wsparcie – gotowy lokal lub kontener handlowy z pełnym wyposażeniem. Na zdjęciu: sklep Żabka w Karwi nad Bałtykiem / autor: materiały prasowe Żabka

– Tu wszystko dzieje się szybciej, więc trzeba być dobrze przygotowanym. Turyści wychodzą rano z pensjonatu lub hotelu i od razu chcą coś zjeść albo napić się kawy przed wyjściem na plażę. Najchętniej wybierają pizzę, hot dogi, kawę i herbatę – mówi Beata Jaworska, franczyzobiorczyni Żabki w Rowach nad morzem, która prowadzi również sklep całoroczny w Słupsku.

Dla franczyzobiorcy prowadzenie sklepu sezonowego to intensywny, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonujący czas. To okazja, by działać w wyjątkowej lokalizacji – tuż przy plaży, nad jeziorem lub w sercu tętniącego życiem kurortu – a także możliwość wypracowania dodatkowego przychodu w krótkim, ale bardzo dynamicznym sezonie. To właśnie tacy partnerzy, którzy wyróżniają się determinacją, odpowiedzialnością i doskonałą organizacją pracy, otrzymują propozycję objęcia sklepu w takim formacie.

– Podszedłem do tego jak do wyzwania i możliwości zdobycia doświadczenia. Była to bardzo dobra decyzja, bo każdego dnia zbieram nowe umiejętności menadżerskie. Nie chciałem ograniczać się do jednego sklepu, a pragnąłem spróbować zarządzać dwoma zespołami i spojrzeć na ten biznes z szerszej perspektywy – stwierdza Przemysław Piaścik, franczyzobiorca prowadzący sklep sezonowy Żabka w Ukcie nad rzeką Krutynią.

Sieć Żabka zapewnia franczyzobiorcom pełne wsparcie – gotowy lokal lub kontener handlowy z pełnym wyposażeniem, sprawdzony model operacyjny i logistyczny oraz szeroki asortyment, dostosowany do wakacyjnych potrzeb konsumentów. W 2024 roku w sklepach sezonowych sprzedano niemal 11 milionów sztuk napojów i ponad milion porcji lodów – to pokazuje potencjał sklepów tego formatu.

Szymon Krysztofiak, franczyzobiorca sklepu Żabka w Gdańsku i sklepu sezonowego we Władysławowie nad morzem / autor: materiały prasowe Żabka

Format sezonowy, obecny w sieci Żabka od 2016 roku, jest z roku na rok systematycznie rozwijany. Niektóre z placówek, dzięki swojej popularności, z czasem przekształcane są w sklepy całoroczne. To otwiera przed franczyzobiorcami kolejne możliwości rozwoju.

– W Żabce warto się starać, a prowadzenie sklepu sezonowego to dowód, że rzetelne zarządzanie biznesem i zaangażowanie naprawdę się opłacają – dodaje Szymon Krysztofiak, franczyzobiorca sklepu Żabka w Gdańsku i sklepu sezonowego we Władysławowie nad morzem.

Więcej informacji: www.zabka.pl/franczyza

Artykuł sponsorowany