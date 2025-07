Wielka fuzja w deweloperów

Develia otrzymała bezwarunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) na przejęcie kontroli nad Bouygues Immobilier Polska (BIP), podała spółka. Oznacza to spełnienie się jedynego warunku zawieszającego określonego w przedwstępnej umowie nabycia BIP.

Pod koniec kwietnia br. Develia podała, że podpisała przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 100 proc. udziałów Bouygues Immobilier Polska, oddziału Bouygues Immobilier, francuskiego dewelopera. Cena sprzedaży ustalona w umowie przedwstępnej to 66,5 mln euro (ok. 283,6 mln zł). Dzięki przejęciu Develia zwiększy liczbę mieszkań w realizacji oraz potencjał wzrostu banku ziemi w Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu, podano wtedy.

Na koniec 2024 r. Bouygues Immobilier Polska posiadała około 1 300 mieszkań w realizacji i przygotowaniu, z czego na 1 098 podpisano umowy deweloperskie. Ponadto spółka posiadała ok. 2 800 lokali w gruntach zabezpieczonych umowami przedwstępnymi. Inwestycje są zlokalizowane w Warszawie (ok. 71 proc. całkowitej powierzchni użytkowej mieszkań), Poznaniu (13 proc.) i we Wrocławiu (16 proc.). Aktualnie Bouygues Immobilier Polska realizuje projekty takie jak m.in. Viva Cité, Osiedle Lumea i Neo Praga w Warszawie, Vilda Arte w Poznaniu i Vivre we Wrocławiu.

Bouygues Immobilier jest jednym z liderów rynku deweloperskiego we Francji.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe w kilku największych miastach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2024 r. sprzedała 3 197 lokali.

