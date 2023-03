Dlaczego Orlen musi tłumaczyć się z dobrych wyników? (WIDEO)

Podczas XXIII Konferencji Izby Domów Maklerskich IDM, Maciej Wośko rozmawiał z Januszem Szewczakiem, członkiem zarządu PKN Orlen ds. finansowych.

Multienergetyczny koncern PKN Orlen przedstawił ostatnio doskonałe wyniki, za które należałoby tylko złożyć gratulacje - przy czym pamiętajmy, że niewielki wpływ na te rezultaty miała sprzedaż na stacjach paliw.

Jednak to i tak nie przeszkodziło politykom opozycji, żeby przypuścić frontalny atak na spółkę i doprowadzić do sytuacji paradoksalnej, w której musi się ona tłumaczyć z osiągniętego sukcesu.

-To jest ewenement światowy, że główna siła opozycyjna w kraju atakuje największy koncern narodowy i bardzo niepokoi się tym, że osiągamy dobre wyniki. Przytoczę tu słowa Donalda Tuska, który ostatnio powiedział w Pabianicach: „Po co nam taki bogaty koncern?”. I to jest cała filozofia opozycji - powiedziałbym rzecz skandaliczna - ocenia Janusz Szewczak, członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych.