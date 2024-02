Zarząd Orlenu odwołany. Jest następca Obajtka

Powołany przez Ministra Aktywów Państwowych do zarządu Orlenu Witold Literacki został przez radę nadzorczą wskazany na pełniącego obowiązki prezesa płockiego koncernu - wynika z wtorkowego komunikatu giełdowego Orlenu.

„6 lutego 2024 roku Minister Aktywów Państwowych, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa (…) powołał z dniem dzisiejszym Pana Witolda Literackiego do Zarządu ORLEN S.A. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki na dzisiejszym posiedzeniu powołała Pana Witolda Literackiego z dniem 6 lutego 2024 roku na funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu ORLEN S.A” - przekazał koncern w komunikacie.

Czytaj też: Fuzja Orlenu z Lotosem? „Burza w szklance wody!”

Spółka przekazała, że na tym samym posiedzeniu rada nadzorcza płockiego koncernu zdecydowała o delegowaniu z dniem 7 lutego br. trzech członków rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu (do czasu powołania członków zarządu na te stanowiska, przy czym na okres nie dłuższy niż trzy miesiące). Chodzi o Kazimierza Mordaszewskiego, Tomasza Sójkę oraz Tomasza Zielińskiego.

Czytaj też: PiS: Polakom grozi wzrost cen energii o 100 proc.!

Spółka przekazała, że Witold Literacki jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk Społecznych, który ukończył w 1994 roku oraz MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu przy współpracy z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii w 2006 roku. Dodano, że jest on też ekspertem w dziedzinie finansów oraz podatków i od wielu lat związany zawodowo z branżą paliwowo-energetyczną.

Literacki w latach 2022 – 2023 pełnił funkcję dyrektora finansowego w PERN. Wcześniej w latach 2020-2022 był dyrektorem finansowym w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL- WZM w Warszawie. Z kolei w latach 2008-2020 był dyrektorem biura podatków w Orlenie. W latach 2007-2008 był managerem ds. podatkowych w RWS Stoen, a w latach 1999-2007 senior managerem ds. kontroli podatkowej w Carrefour Polska. Pracował także w firmie Arthur Andersen. Był również inspektorem w dziale kontroli podatkowych Urzędu Skarbowego w Zabrzu.

Czytaj też: CPK bramą do cywilizacyjnego skoku! Niezwykła wizja rozwoju

Akcjonariusze Orlenu podczas wtorkowego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wybrali członków rady nadzorczej.

Z rekomendacji Skarbu Państwa weszli do niej Michał Gajdus, Ewa Gąsiorek, Katarzyna Łobos, Kazimierz Mordaszewski, Mikołaj Pietrzak, Wojciech Popiołek, Ireneusz Sitarski, Tomasz Sójka i Tomasz Zieliński. Do rady nie został wybrany Jan Woźniak, zgłoszony przez NN OFE.

Wtorkowe walne zgromadzenie ustaliło liczbę członków nowej rady nadzorczej na 10 osób, ale akcjonariusze wybrali tylko dziewięć osób.

Przewodniczącym rady nadzorczej został Wojciech Popiołek.

Od 5 lutego prezesem Orlenu nie jest już Daniel Obajtek, który wcześniej oddał się do dyspozycji rady nadzorczej. Rezygnację z funkcji członka zarządu złożyli również Patrycja Klarecka, Jan Szewczak, Armen Artwich i Roman Róg.

Czytaj też: Gigantyczna redukcja emisji! To cel UE do 2040 roku

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.