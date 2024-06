Farsa! Obajtek bez absolutorium za 27 mld zysku Orlenu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu, które obraduje we wtorek w Płocku (Mazowieckie), nie udzieliło absolutorium 11 członkom zarządu pełniącym swe funkcje w 2023 r., w tym ówczesnemu prezesowi spółki Danielowi Obajtkowi.

Zgodnie z decyzją akcjonariuszy Orlenu, oprócz Daniela Obajtka, absolutorium nie otrzymali również: Armen Artwich, Adam Burak, Patrycja Klarecka, Michał Róg, Jan Szewczak i Józef Węgrecki, a także Piotr Sabat, Krzysztof Nowicki, Iwona Waksmundzka-Olejniczak oraz Robert Perkowski.

W każdym z głosowań nad 11 członkami zarządu przeciwko udzieleniu absolutorium opowiedziało się ponad 90 proc. akcjonariuszy.

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu w Płocku / autor: PAP/Szymon Łabiński

Głosowania nad absolutorium przeprowadzono osobno i imiennie. W każdym z projektów uchwał widniał zapis, że ZWZ nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 zarówno w przypadku członków zarządu, jak i rady nadzorczej Orlenu, którzy sprawowali funkcje w okresie.

„W przypadku Orlen analiza działalności spółki w roku 2023 prowadzi do wniosku o braku przesłanek do udzielenia absolutorium dla członków zarządu i członków rady nadzorczej Orlen” - brzmi uzasadnienie do projektów uchwał, które ostatecznie przyjęło wtorkowe ZWZ. Takie stanowisko - jak wyjaśniono w dokumencie - jest spowodowane „negatywnym wpływem decyzji podejmowanych przez członków organów pełniących funkcje w 2023 r. na wyniki finansowe i działalność operacyjną spółki”.

Rada nadzorcza też bez skwitowania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu nie udzieliło też absolutorium 10 członkom rady nadzorczej pełniącym swe funkcje w 2023 r., w tym ówczesnemu przewodniczącemu Wojciechowi Jasińskiemu.

Jak zdecydowali akcjonariusze Orlenu, oprócz Wojciecha Jasińskiego, absolutorium nie otrzymali także: Andrzej Szumański, Anna Wójcik, Barbara Jarzembowska, Andrzej Kapała, Michał Klimaszewski, Roman Kusz, Jadwiga Lesisz oraz Anna Sakowicz–Kacz i Janina Goss.

Głosowania nad absolutorium przeprowadzono osobno i imiennie. W każdym z projektów uchwał widniał zapis, że ZWZ nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 zarówno w przypadku członków zarządu, jak i rady nadzorczej Orlenu, którzy sprawowali funkcje w tym okresie.

W stosunku do każdego członka rady nadzorczej za nieudzieleniem absolutorium było 83 proc. głosów.

ZWZ będzie kontynuowane 24 lipca

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu ogłosiło we wtorek 30-dniową przerwę w obradach przed zajęciem się uchwałą o zmianach w Radzie Nadzorczej spółki. O przerwę wnioskował przedstawiciel Skarbu Państwa.

Wcześniej walne zgromadzenie zmieniło proponowaną kolejność uchwał, tak by uchwała o zmianach w RN miała być głosowana jako ostatnia przed zamknięciem obrad.

Przed ogłoszeniem przerwy ZWZ Orlenu przyjęło uchwałę ustalającą na dziesięciu liczbę członków Rady Nadzorczej. Odrzuciło jednak projekt uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzeń członków RN.

