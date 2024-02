Miotła Tuska. Kolejne rezygnacje w zarządzie Orlenu

Patrycja Klarecka oraz Armen Artwich złożyli 5 lutego 2024 roku rezygnację z funkcji członków zarządu Orlen SA z upływem dnia 5 lutego 2024 roku.

Patrycja Klarecka była członkiem zarządu Orlenu od 24 czerwca 2018 r.; odpowiadała m.in. za nadzór nad bezpieczeństwem infrastruktury i informacji, obszar IT, transformacji cyfrowej oraz relacje z otoczeniem. Była przewodniczącą rady nadzorczej spółki Orlen Deutschland GmbH (2018-2019).

Armen Konrad Artwich, radca prawny, był członkiem zarządu ds. korporacyjnych spółki od 1 września 2018 roku.

Na wtorek 6 lutego zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Akcjonariuszy Grupy Orlen. Zostało ono zwołane jeszcze w grudniu zeszłego roku. Na wniosek resortu aktywów państwowych porządek obrad został na początku stycznia uzupełniony o punkt „powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki”. Według statutu koncernu, rada nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu spółki.

»» O WZA Orlenu czytaj tutaj:

Orlen. Dziś raport NIK. Jutro zmiany personalne

W czwartek 1 lutego br. Rada Nadzorcza postanowiła odwołać Daniela Obajtka z funkcji prezesa zarządu Orlen SA z upływem dnia 5 lutego 2024 roku.

»» O działalności Daniela Obajtka i wynikach Orlenu czytaj tutaj:

Twarde dane finansowe mówią same za siebie

Obajtek: Orlen najsilniejszą polską marką na świecie

W piątek 2 lutego podano, że rezygnację z upływem dnia 5 lutego 2024 roku. z funkcji członka zarządu spółki złożył Michał Róg, który był w zarządzie koncernu od 1 września 2018 roku.

Kolejna rezygnacja. Michał Róg odchodzi z Orlenu

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W ubiegłym roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld zł.

Sek, PAP

»» O zmianach personalnych w Orlenie czytaj też tutaj:

Ruszyła fala zmian w spółkach energetycznych

Media: Bieńkowska do Orlenu

Bieńkowska w Orlenie? „To musi się skończyć katastrofą”