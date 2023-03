Nvidia ponownie obchodzi zakaz eksportu czipów do Chin

Nvidia Corp, projektant półprzewodników, który dominuje na rynku czipów sztucznej inteligencji, poinformował, że zmodyfikował swój flagowy produkt do wersji, której eksport do Chin jest legalny

Organy regulacyjne Stanów Zjednoczonych w ubiegłym roku wprowadziły ograniczenia, które uniemożliwiły Nvidii sprzedaż dwóch najbardziej zaawansowanych czipów ich produkcji - A100 oraz H100 - chińskim klientom. Technologia ta ma kluczowe zastosowanie w rozwoju sztucznej inteligencji. Zakaz został wprowadzony powołując się na obawy związane z bezpieczeństwem narodowym USA, ponieważ półprzewodniki mogłyby zostać wykorzystane w celu modernizacji armii Chin.

W listopadzie 2022 roku Nvidia zaprojektowała czip A800 o zmniejszonej wydajności i mniejszych możliwościach w porównaniu do A100, aby kontynuować eksport tego typu produktów do Chin.

We wtorek firma poinformowała, że odpowiednik czipu H100 też został już opracowany. Czip H800 jest już w użyciu przez jednostki przetwarzania w chmurze chińskich firm takich jak: Alibaba Group Holding, Baidu Inc oraz Tencent Holdings Ltd - przekazał rzecznik Nvidii.

Wiele nowych startupów, które tworzą teraz duże modele językowe oraz podejmują się udziału w generatywnej rewolucji sztucznej inteligencji, mogą oczekiwać, że Alibaba, Tencent i Baidu będą miały doskonałe możliwości chmury dzięki SI Nvidii” - powiedział dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang.

Podobnie jak A800, odpowiednik H800 ma zmniejszoną szybkość przesyłania danych między czipami w porównaniu do H100. Rzecznik Nvidii jednak odmówił powiedzenia czym dokładnie H800 się rózni od H100.

Nvidia Corporation to amerykańska firma technologiczna zarejestrowana w Delaware z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii. Jest to firma zajmująca się między innymi projektowaniem kart graficznych oraz interfejsów do programowania aplikacji mających na celu analizę danych i wykonywanie obliczeń o wysokiej wydajności. Nvidia jest dominującym dostawcą sprzętu i oprogramowania do sztucznej inteligencji .

Reuters/or