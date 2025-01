Biały Dom objął Polskę technologicznymi sankcjami!

„W Polsce nie powinniśmy myśleć o jakiś globalnych zastosowaniach AI. Na podstawie decyzji administracji prezydenta Bidena, Polska jest objęta restrykcjami w imporcie najnowszych chipów NVIDIA” – wskazuje prof. Piotr Sankowski matematyk z Uniwersytetu Warszawskiego, badacz sztucznej inteligencji, komentując najnowsze decyzje administracji USA, na mocy których Polska została zaliczona do krajów drugiej kategorii w sferze technologii sztucznej inteligencji.

W poniedziałek resort handlu USA opublikował decyzję mającą na celu ograniczenie eksportu amerykańskich czipów GPU (graphic processing units) - procesorów graficznych - do wybranych krajów. Chociaż przewidziano wyjątki dla strategicznych sojuszników, kilkanaście państw członkowskich UE - w tym Polska - ma zostać objętych ograniczeniami. Limity dotyczące Polski to 50 tys. GPU (z możliwością zwiększenia do 100 tys. GPU).

Procesory GPU (graphic processing units) - procesory graficzne - są w stanie szybko wykonywać jednocześnie wiele operacji matematycznych. Choć zaprojektowano je z myślą o przetwarzaniu grafiki, to okazało się jednak, że są niezastąpione w trenowaniu modeli sztucznej inteligencji. Procesory tego typu nie tylko mają dużą moc obliczeniową, ale są również w stanie przetwarzać jednocześnie setki tysięcy, a czasem i miliony parametrów, co jest niezbędne w sprawnym działaniu modeli AI.

Wydźwięk dokumentu jest jednoznaczny

Jednak ta mapka okazała się prawdą! A my w Polsce nie powinniśmy myśleć o jakiś globalnych zastosowaniach AI. Na podstawie decyzji administracji prezydenta Bidena, Polska jest objęta restrykcjami w imporcie najnowszych chipów NVIDIA.. – napisał na platformie X prof. Piotr Sankowski.

Jak ktoś wie co się dzieje w rozwoju AI i, że teraz forpoczta walczy o stworzenie superinteligencji. to wydźwięk tego dokumentu jest jednoznaczny - żółte kraje powinny zapomnieć o rozwoju własnej superinteligencji. A limity mają im wystarczyć tylko do zwykłych zastosowań AI bo „ten limit zapewnia, że amerykańska technologia jest dostępna do obsługi zagranicznych rządów, dostawców usług medycznych i innych lokalnych przedsiębiorstw”. Czyli broń boże nie powinniśmy myśleć o jakiś globalnych AI - rozwija prof. Sankowski.

Żałuję, że ten wpis jest tak negatywny, ale ja osobiście nie rozumiem jak w tej całej konfiguracji geopolitycznej znaleźliśmy się w drugiej kategorii państw.

Limity zakupu chipów blokuje badania sztucznej inteligencji

Prof. Piotr Sankowski z Uniwersytetu Warszawskiego, badacz sztucznej inteligencji, który ma zostać szefem tworzonego przez rząd instytutu badawczego IDEAS, w rozmowie z PAP skomentował, że zaawansowane chipy GPU kupuje się właściwie tylko do trenowania sieci neuronowych. A jak wyjaśnił, właściwie wszystkie liczące się na świecie firmy produkujące takie czipy są amerykańskie (Nvidia, AMD, Intel). Prof. Sankowski dodał, że firmy tego typu zaczynają powstawać również w Chinach, ale w stosunku do USA jest tam znaczne opóźnienie. Naukowiec zwrócił uwagę, że budowa takiej firmy wiąże się z gigantycznymi kosztami i na razie nie było planów, żeby chipy tego typu produkować np. w Europie.

„Na razie Polska nie będzie mieć problemów, bo limity wskazane przez USA są stosunkowo duże i wystarczą do zwyczajnych zadań” - ocenił badacz. Podał przykład, że obostrzenia te nie stoją na przeszkodzie, aby w Polsce powstawały np. programy AI do rozpoznawania komórek rakowych na zdjęciach rentgenowskich.

„Trzeba jednak myśleć o długofalowych efektach tego typu ograniczeń” - powiedział naukowiec. Dodał, że główne laboratoria badawcze na świecie są przekonane, że są w stanie stworzyć superinteligencję - sztuczną inteligencję wielokrotnie przewyższającą intelektualnie ludzi w każdym niemal aspekcie.

“To właśnie do jej powstania potrzebne są superkomputery, które mają np. 100 tys. kart graficznych. Jeśli ograniczenia zostaną utrzymane przez najbliższe 10-20 lat, to nie mamy szans rozwinąć u siebie superinteligencji” - skomentował prof. Sankowski.

I zwrócił uwagę, że każdy kraj na świecie będzie chciał dysponować taką superinteligentną AI.

USA chcą uniemożliwić Chinom stworzenie superinteligencji

Zdaniem prof. Sankowskiego ta decyzja jest jasnym sygnałem, że USA chcą uniemożliwić - głównie Chinom - stworzenie superinteligencji. Naukowiec dodał, że USA walczą o to, by kontrolować, gdzie może powstać ta technologia. Zwrócił uwagę, że jeśli superinteligencja powstanie, to przyspieszy to cały rozwój technologiczny, nie chodzi więc tylko o samą działkę AI. „Jeśli będziemy mieć maszynę, która będzie myśleć 100 tys. razy szybciej niż my, to można sobie tylko wyobrazić, jak np. zmienią się prace badawcze” - mówi naukowiec.

„Odczytuję tę decyzję jako wskazanie nadchodzącej zmiany, gdzie zasobem strategicznym jest dostęp do AI i nowych technologii” - podsumował prof. Sankowski.

Zdaniem naukowca Polska powinna w kontekście tych zmian walczyć o dwie rzeczy: po pierwsze poważnie inwestować w sztuczną inteligencję, a po drugie podjąć działania dyplomatyczne, aby zmienić decyzję dotyczącą limitów, która zapadła w USA.

Ludwika Tomala (PAP)

