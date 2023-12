V4: Każdy kraj może wspierać Ukrainę w dowolny sposób

Ministrowie obrony państw Grupy Wyszehradzkiej, która skupia Polskę, Czechy, Węgry i Słowację przyjęli w piątek deklarację, w której uznali, że każdy kraj będzie nadal wspierać Ukrainę tak, jak uzna to za stosowne. Podczas dwudniowych obrad Polskę reprezentował ambasador RP Mateusz Gniazdowski.

Minister obrony Czech Jana Czernochova powiedziała po obradach, że zmniejszenie wsparcia dla Ukrainy, byłoby sygnałem, że Zachód jest słaby. Podkreśliła, że kraje V4 zgadzają się co do podstawowych kwestii i same określają sposób wsparcia dla Ukrainy, broniącej się przed rosyjską agresję.

Poza wsparciem w postaci sprzętu wojskowego, kraje mogą przekazywać pomoc humanitarną, wsparcie medyczne lub pomoc w zakresie rozminowywanie.

Czytaj też: Kryzys zadłużeniowy w Niemczech. Napięcie rośnie!

Już po zakończeniu obrad, w Bratysławie poinformowano o przekazaniu przez słowackie ministerstwo spraw zagranicznych w ramach pomocy rozwojowej kwoty 750 tys. euro na zakup dwóch maszyn rozminowujących Bożena 4+, które mają trafić do Chersonia.

Wspólna deklaracja ministrów obrony państw V4 potwierdza znaczenia współpracy obronnej, współpracy w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej Słowacji czy też konieczność wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego.

Ministrowie zgodzili się również wspierać Izrael i jego prawo do samoobrony.

W piątek w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 13 krajów. Oprócz reprezentantów państw V4 i innych członków Unii Europejskiej należących do Środkowoeuropejskiej Współpracy Obronnej (CEDC) - Austrii, Słowenii i Chorwacji, do Pragi przyjechali przedstawiciele z krajów Bałkanów Zachodnich - Albanii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Macedonii Północnej, Serbii i Kosowa.

Czytaj też: Ropa coraz tańsza! Ile zapłacimy za paliwa przed świętami?

PAP/kp