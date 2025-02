Husarz już lata z polskim pilotem

Jeden z 32 zakupionych przez Polskę w USA samolotów myśliwskich F-35 Husarz, pilotowany przez Polaka, odbył pierwszy lot. Maszyna wystartowała z bazy w Fort Smith w stanie Arkansas, gdzie szkolą się polscy piloci - poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

„Pierwszy lot polskiego pilota na F35 Husarz. Ten przełomowy moment otwiera nowy rozdział w procesie modernizacji Sił Powietrznych - czytamy w piątkowym komunikacie MON na portalu X.

Film wideo pokazujący start F-35 z polskim pilotem za sterami zamieścił na platformie X szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła.

Husarz 1 już z polskim pilotem za sterami. Bardzo symboliczny moment w planie transformacji Sił Zbrojnych RP! – napisał gen. Kukuła.

W sobotę uzupełnił informacje o następujący wpis:

Otrzymujemy z US Air Force bardzo pozytywne raporty o postępach w szkoleniu naszych pilotów. Siły Powietrzne dobra robota! Jesteście forpocztą zmian w Siłach Zbrojnych! Air Power!

Zakup F-35 przez polskie lotnictwo

F-35 to pierwszy w polskim lotnictwie samolot wielozadaniowy zaprojektowany tak, by był trudno wykrywalny przez przeciwnika. Polskie Siły Powietrzne mają otrzymać 32 maszyny, które razem z myśliwcami F-16 będą stanowić o sile polskiego lotnictwa bojowego. Obecnie polscy piloci szkolą się w USA. Pierwsze F-35 maja trafić do Polski na początku 2026 r.

31 stycznia 2020 r. w Dęblinie (woj. lubelskie) Ministerstwo Obrony Narodowej z ministrem Mariuszem Błaszczakiem na czele, podpisało umowę na dostawę 32 samolotów F-35A. Kontrakt przewidywał również pakiet logistyczny i szkoleniowy. W pierwszym przewidziano części zamienne i eksploatacyjne, sprzęt do obsługi naziemnej i wyposażenie pilotów, komputerowy system zarządzania eksploatacją. Drugi pakiet obejmuje kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego w USA.

PAP, sek

