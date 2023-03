Polana Jakuszycka zaprasza miłośników sportów

Polana Jakuszycka jest od dziesięcioleci niezwykle popularna wśród biegaczy narciarskich, rowerzystów i miłośników górskich wędrówek. We wrześniu otwarto tu Dolnośląskie Centrum Sportu – jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie

Wybudowany przez władze województwa ośrodek leży 8 kilometrów od centrum Szklarskiej Poręby, na wysokości ponad 800 metrów n.p.m. Składają się na niego przestronny stadion i strzelnica biathlonowa oraz budynek główny, w którym znajduje się m.in. całe zaplecze do organizacji zawodów.

Mieszkańcy Dolnego Śląska i goście regionu otrzymali komfortową bazę turystyczną z punktami gastronomicznymi, zapleczem noclegowym, centrum SPA z basenem, salą sportową oraz wypożyczalniami sprzętu narciarskiego i rowerowego. Dla zawodowców, to wciąż rozbudowywany ośrodek treningowy. Co ciekawe, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, czyli spółka zarządzająca obiektem, działa także w ramach przemysłu 4.0 i uruchomiła w ubiegłym roku pierwszy w regionie inkubator dla MŚP w budynkach Dolnośląskiego Centrum Druku 3D.

To były bardzo intensywne miesiące. Ośrodek rozpoczął działalność we wrześniu ubiegłego roku i w krótkim czasie trzeba było uruchamiać jego kolejne funkcjonalności tak, by był gotowy na przyjęcie gości. Co warte podkreślenia, to miejsce, które ma spełniać dwa zadania. Z jednej strony ma być wygodną bazą dla amatorów, którzy chcą tutaj biegać na nartach i cieszyć się pięknem dolnośląskich gór, ale też wypocząć w SPA, na basenie i dobrze zjeść w restauracji. Z drugiej, niezwykle ważnej strony, ma być przeznaczony dla zawodowców, którzy mają inne potrzeby i wymagania tj. dobrze przygotować się do kolejnych zawodów, czy po prostu brać w nich tutaj udział, bo mieliśmy już tutaj kilka imprez biegowych i biathlonowych rangi mistrzostw kraju, czy Pucharu Polski – mówi Maciej Klóska, prezes Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki.

Sam ośrodek #NaPolanie spełnia wszelkie wymogi światowych federacji – zarówno Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS, jak i Międzynarodowej Unii Biathlonu IBU. W budynku jest wszystko, czego te organizacje oczekują i śmiało może się porównywać z najlepszymi tego typu obiektami w Europie. Także sam stadion narciarski i strzelnica spełniają wysokie standardy, co potwierdzali delegaci w trakcie wizyt roboczych. Od zawodów Pucharu Świata na Polanie Jakuszyckiej minęło już jednak ponad 10 lat. Znacząco zmieniły się wymagania dotyczące tras narciarskich. Te, które znajdują się już poza zarządzanym przez Dolnośląskie Centrum Sportu terenem, wymagają modernizacji. Głównie chodzi o ich poszerzenie i utwardzenie, ale też stworzenie odpowiednich warunków do pracy ekip telewizyjnych, doprowadzenie w kilku miejscach instalacji, czy wreszcie utworzenia przejazdów dla zespołów technicznych.

Mamy to szczęście, że na Polanie Jakuszyckiej i w otaczających ją lasach, śnieg może leżeć ponad 150 dni w roku. Zdarza się, że na nartach da się tutaj pobiegać nawet w trakcie weekendu majowego, ale w tym roku trasy niemal całkowicie stopniały dwa razy. W przyszłości konieczne będzie ich naśnieżanie. Działamy w obszarze chronionym i uruchomienie instalacji produkującej śnieg, wspomagającej naturę, wymaga zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na razie, dzięki przychylności wrocławskiego oddziału, mogliśmy prowadzić testy armatek śnieżnych, co pozwalało na utrzymanie dobrych warunków na samym stadionie narciarskim, przyległym do budynku DCS. Robiliśmy to we współpracy z Polskim Związkiem Biathlonu, którego czołowi zawodnicy trenują u nas, korzystając z zaplecza i nowoczesnej strzelnicy. Jednocześnie trwa już procedura uzyskiwania zgody na naśnieżanie całej Polany Jakuszyckiej, czyli terenu, którym zarządzamy. Kwestią czasu jest także konieczność budowy magazynów śniegu, w którym mógłby on być składowany i wywożony na trasy w razie potrzeby – mówi Maciej Klóska.

Tegoroczny Bieg Piastów miał szczęście i śniegu nie zabrakło, bo Po wielu niepokojących dniach z dodatnimi temperaturami, przyszły mrozy i opady. Dzięki temu organizatorzy byli w stanie wyratrakować trasy, a uczestnicy mieli komfortowe warunki do rywalizacji. W sumie Polanę Jakuszycką odwiedziło ponad 5000 narciarzy z kilkudziesięciu krajów świata, którzy korzystali z zaplecza nowego ośrodka #NaPolanie. Wielu wykorzystało możliwość dojazdu pociągiem pod same drzwi DCS. Część skorzystała z możliwości odpoczynku na basenie i w strefie SPA.

Na początku roku DPIN nawiązał współpracę z fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości. Umowa zakłada tworzenie punktów testowania technologii, szkolenia dla nauczycieli i udostępnianie narzędzi druku 3D przedsiębiorcom, ale też większy dostęp do ekspertów, łączenie biznesu z uczelniami technicznymi. Najemcy DC3D to przedsiębiorcy z zakresu inteligentnych specjalizacji i obszaru przemysłu 4.0, którzy dzięki inkubatorowi mają dostęp do nowoczesnych rozwiązań. DC3D dysponuje halą warsztatowo-produkcyjną o powierzchni prawie 5000 m2 wraz z powierzchnią biurową - około 1800 m2 oraz laboratorium druku 3D wyposażonym w najnowocześniejsze urządzenia drukujące. Wizyta tutaj daje wyobrażenie, z czym wiąże się ta technologia. Sama drukarka, to tylko część instalacji koniecznych, by z niej korzystać.

Maciej Klóska: dajemy nie tylko miejsce do wypróbowania technologii, ale też finansowanie dla ich projektów. Wraz z partnerami uczestniczymy w projekcie aktywizowania dolnośląskiego rynku pracy. Na szkolenia, doradztwo, staże i kursy przewidziano blisko 13 milionów złotych. My odpowiadamy za mniej więcej 20% tych działań. W części przez nas prowadzonej uczestniczy około 100 osób. Więcej, bo ponad 200, korzysta z „Dotacji na start”, czyli programu wsparcia dla osób zakładających działalność gospodarczą. Co ciekawe, ponad połowę beneficjentów stanowią kobiety. Kolejnych 100 osób otrzymało dotacje z projektu przeznaczonego dla mieszkańców Dolnego Śląska, którzy nie skończyli jeszcze 30 roku życia. Celujemy w osoby z wyludniających się, czy tracących zakłady przemysłowe części regionu. To ważne, by taka pomoc docierała tam, gdzie o pracę najtrudniej.

Zastosowań druku 3D jest coraz więcej i stają się one coraz powszechniej wykorzystywane. Sektor medyczny używa wspomnianych technologii choćby do tworzenia protez. Branża motoryzacyjna tworzy w ten sposób niektóre części do samochodów. Coraz więcej przykładów wydruków 3D można znaleźć w muzeach, które odwzorowują eksponaty, by stały się bardziej dostępne dla osób niewidzących i niedowidzących. Technologia ta wykorzystywana jest także w architekturze, czy designie.

Chcemy być miejscem spotkań innowacyjnych przedsiębiorców – deklaruje Maciej Klóska - Zorganizowaliśmy już ciekawe spotkania eksperckie i konferencje. Szczególnym powodzeniem cieszyła się ta marcowa, gdy prezentowaliśmy i wyróżnialiśmy wraz z PPP kobiety pracujące przy innowacyjnych projektach, jak robotyzacja przemysłu czy dystrybucja specjalistycznego wyposażenia z branży motoryzacyjnej. Na terenie DPIN działa współprowadzona przez kobietę firma, która wprowadza innowacyjne stomatologiczne skanery 3D, mieszczące się w dłoni, czy też taka, która podbija świat zabawek dziecięcych, bo stworzyła system klocków drewnianych, wytwarzanych metodą zero waste. Różnorodność firm, które działają blisko naszej spółki jest naprawdę wielka. Od robotów współpracujących z człowiekiem, po nowoczesne przetwórstwo owoców, bo jak się okazuje, nawet tutaj można to robić w innowacyjny sposób.

Co ciekawe, można znaleźć punkty styczne między górskim ośrodkiem sportowym i drukiem 3D. Spółka poinformowała niedawno, że wytworzyła spersonalizowany element karabinu biathlonowego dla Konrada Badacza. To jeden z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia w naszym kraju i były mistrz świata juniorów. Dzięki szybkiemu wydrukowi brakującej części, mógł bez przeszkód trenować i wystartować w zawodach. DPIN współpracuje też z ampfutbolową drużyną Śląska Wrocław. Ich piłkarze otrzymują drukowane w DC3D elementy, które pomagają im w codziennym funkcjonowaniu.