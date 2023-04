ZAMIAST SŁÓW W Warszawie Narodowy Marsz Papieski

Materialne straty wojenne Warszawy to ok. 22 mld zł – według wartości z 1939 r. Bezpowrotnie utracono ok. 90 proc. zbiorów archiwalnych, zbiory Biblioteki Ordynacji Zamoyskich i Biblioteki Krasińskich – powiedział Józef Menes, w latach 2004-2005 sekretarz zespołu ds. strat wojennych Warszawy