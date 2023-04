Polacy stają w obronie papieża!

Ulicami wielu polskich miast przeszły dziś marsze papieskie, w których wzięły udział setki tysięcy osób. Były wyrazem wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka, próbą powrotu do papieskiego nauczania oraz odpowiedzią na oburzające ataki części mediów na świętego Jana Pawła II

Warszawa

Nawet 200 tys. osób przeszło ulicami stolicy w Narodowym Marszu Papieskim

Narodowy Marsz Papieskiego w Warszawie na Rondzie Dmowskiego / autor: PAP/Radek Pietruszka

ZAMIAST SŁÓW W Warszawie Narodowy Marsz Papieski

Wadowice

Jan Paweł II całym sobą płacił za wolność - mówił w niedzielę po południu w Wadowicach metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Płacił sobą za wolność Polski szczególnie, gdy przepełniała go świadomość, iż tak wielu jego rodaków nie chciało budować wolności kraju na zasadach Dekalogu – zaznaczył.

Jarosław Kaczyński i politycy PiS podczas koncertu w Wadowicach / autor: PAP/Marcin Bielecki

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w Wadowicach / autor: PAP/Art Service

Abp Jędraszewski wystąpił na początku wydarzenia „Nie zastąpi Ciebie nikt” – zorganizowanego przez Telewizję Polską i samorząd Wadowic w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II na wadowickim rynku. Nadano mu formułę koncertu pieśni i piosenek religijnych, związanych z papieżem, przetykanych odtwarzanymi chwilami i wystąpieniami papieża z Polski z całego jego pontyfikatu. Po koncercie zaplanowano mszę świętą w wadowickiej bazylice.

Metropolita krakowski przybliżył kluczowe aspekty dziedzictwa Jana Pawła II. Mówił też o jego ofierze, nawiązując do słów kard. Karola Wojtyły z jego poematu „Myśląc Ojczyzna…”: „Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. (…) Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na/ nowo siebie posiadać”.

„Nie tylko tak pisał i tak nauczał. Całym sobą nieustannie płacił za wolność – gdy głosił konieczność podporządkowywania jej obiektywnej prawdzie o wartościach, gdy domagał się prawa do życia dla nienarodzonych i ciężko chorych, gdy ukazywał piękno miłości kobiety i mężczyzny, gdy bronił małżeństwa i rodziny, gdy do nauczania społecznego Kościoła wprowadzał pojęcie solidarności, gdy zwłaszcza w okresie stanu wojennego upominał się o Polskę i jej prawo do w pełni suwerennego bytu” – podkreślił abp Jędraszewski.

„Całym sobą płacił za wolność – zarówno w dniu zamachu na jego życie 13 maja 1981 r., jak i w niedzielę 29 maja 1994 r., kiedy podczas modlitwy Anioł Pański swoje cierpienia, związane z początkami choroby Parkinsona, ofiarował w intencji rodzin całego świata. Płacił sobą za wolność Polski, a szczególnie wtedy, gdy wielkim żalem przepełniała go świadomość, iż tak wielu jego rodaków nie chciało budować wolności swojego kraju na zasadach Dekalogu” – dodał hierarcha.

„Stał się więc zarówno dla Polski, jak i całego świata sumieniem +wypalonym, jak cegła, w ogniu Ewangelii+, gdyż w niej, w Ewangelii znajdował najwyższą prawdę o człowieku, jego godności i jego powołaniu do wieczności. Na wszystkich areopagach świata wzywał do otworzenia na oścież drzwi Chrystusowi, ponieważ wiedział: +Nie możemy godzić się na słabość+” – zaznaczył abp Jędraszewski.

Gdańsk

Kilka tysięcy osób wzięło w niedzielę udział w gdańskim Marszu wdzięczności za papieża Jana Pawła II. Uczestnicy wydarzenia przeszli z Bazyliki Mariackiej na Plac Solidarności w Gdańsku.

Narodowy Marsz Papieski w Gdańsku / autor: PAP/Adam Warżawa

Narodowy Marsz Papieski w Gdańsku / autor: PAP/Adam Warżawa

Niedzielny marsz rozpoczął się o godz. 15. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Nie wszyscy chętni mogli zmieścić się w środku i tłum stał przed świątynią. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział kilka tysięcy osób. Zebrani mieli ze sobą flagi w kolorach narodowych i papieskich oraz zdjęcia papieża Polaka. Uroczystość rozpoczęła się od odtworzenia słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II podczas spotkania z młodzieżą na Westerplatte w 1987 r. i odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego. Po modlitwie zebrani przemaszerowali z Bazyliki Mariackiej do Pomnika Poległych Stoczniowców na Placu Solidarności. Tam odśpiewano „Barkę” i przypomniano sylwetkę Karola Wojtyły oraz odtworzono fragmenty nagrań z Watykanu z jego wyboru na papieża. Na koniec spotkania głos zabrał metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda. Podkreślił, że tak liczna obecność podczas niedzielnego marszu jest wyrazem, że sumienie jest wciąż wyczulone na wartości, które przekazywał św. Jan Paweł II i „że to sumienie nie pozwala nam milczeć, ale nas wzywa do tego, żeby przyjść tu razem w tym symbolicznym marszu i dopominać się o poszanowanie jego godności”. Wojda ocenił, że materiały na temat Jana Pawła II zostały zmanipulowane. Podkreślił, że nie ma żadnych przesłanek, żeby Jan Paweł II był oskarżany. Dodał, że jeśli zniszczymy autorytet Jana Pawła II, to zniszczymy naszą historię.

Łódź

Kilka tysięcy osób przeszło w niedzielę ul. Piotrkowską w Łodzi w Marszu Pamięci Jana Pawła II. Pochód zakończył się przed katedrą, obok pomnika papieża. Monument, który w nocy z soboty na niedzielę nieznany sprawca pomalował farbą, został już oczyszczony.

Metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś pod pomnikiem Jana Pawła II w Łodzi / autor: PAP/Marian Zubrzycki

Marsz Pamięci Jana Pawła II rozpoczął się w Łodzi w Godzinie Miłosierdzia, czyli o godz. 15, w kościele pw. św. Faustyny Kowalskiej. Jest to miejsce związane z kultem patronki Łodzi.

We wnętrzu świątyni i przed nią zgromadziły się tłumy wiernych, którzy odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Do zgromadzonych przemówił metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś, który przypomniał, że w niedzielny poranek wierni zmierzający do katedry napotkali widok, którego nie przewidział nikt z organizatorów uroczystości ku czci papieża.

W nocy z soboty na niedzielę nieznany sprawca zdewastował stojący przed katedrą pomnik Jana Pawła II; ręce figury zostały pomalowane czerwoną farbą, a twarz na żółto. Na granitowym cokole namalowano napis „maxima culpa”. To nawiązanie do tytułu książki Ekke Overbeeka „Maxima culpa – Jan Paweł II wiedział”.

Abp. Ryś już wcześniej w niedzielę podkreślił w homilii wygłoszonej w katedrze, że dewastacja skłoniła go do zadania sobie pytania, co w tej sytuacji zrobiłby sam Jan Paweł II. Metropolita uznał wówczas, że odpowiedzią papieża na doznaną krzywdę byłaby modlitwa. Powtórzył te słowa po raz drugi w kościele pw. św. Faustyny.

„Jeśli byliście na mszy świętej w katedrze i już to słyszeliście, to przepraszam, powtórzę się, ale może warto to zrobić, bo gdy coś jest powtarzane, lepiej to zapamiętujemy. Pomódlmy się za tych, którzy dopuścili się tego czynu, a wcześniej najserdeczniej im przebaczmy, bo Pan Bóg nie słyszy modlitw, które nie są poparte szczerym przebaczeniem. Jan Paweł II też udzielił go Ali Agcy, który próbował pozbawić go życia” - powiedział abp. Ryś.

Jednocześnie metropolita zaznaczył, że Kościół - występując w obronie pamięci papieża - nie ma zamiaru ukrywać swoich błędów i grzechów, ponieważ sam Jan Paweł II w swoim nauczaniu prosił wszystkich chrześcijan, aby mieli odwagę przepraszać nie tylko za swoje własne grzechy, ale też te popełnione przez całą wspólnotę.

Następnie kilka tysięcy uczestników marszu wyruszyło ul. Piotrkowską do katedry. Część z nich niosła portrety Jana Pawła II i tabliczki z cytatami z jego nauczania. Po drodze śpiewano pieśni, m.in. ulubioną przez papieża „Barkę”. O oprawę muzyczną zadbała grupa „U źródła”.

Śpiewy i modlitwy kontynuowano pod pomnikiem Jana Pawła II, z którego już wcześniej usunięto ślady dewastacji.

Kraków

10 tys. osób przeszło w niedzielę w krakowskim Białym Marszu w 18. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II - podała policja. Pochód przeszedł z Błoń na Rynek Główny, gdzie następnie w bazylice mariackiej odbyło się nabożeństwo dziękczynne za pontyfikat Karola Wojtyły.

W związku z tłumnie przychodzącymi do bazyliki uczestnikami marszu msza rozpoczęła się z ok. 15-minutowym opóźnieniem. Według policji w Białym Marszu brało udział 10 tys. osób. „Spodziewaliśmy się was. W tej podniosłej atmosferze przychodzimy do ołtarza mariackiego, by z całym Krakowem modlić się (…), by dobrze przekazać pamięć o papieżu młodemu pokoleniu” – mówił ks. infułat Dariusz Raś, proboszcz parafii mariackiej.

Kazanie wygłosił były proboszcz tej parafii ks. infułat Bronisław Fidelus, student Karola Wojtyły wyświęcony przez niego na kapłana i jego współpracownik w czasie posługi w Krakowie. Ks. Fidelus wspominał biały marsz z 1981 r., po zamachu na papieża. Dziś – jak powiedział – „po raz drugi dokonuje się zamach na świętego, wielkiego Jana Pawła II, na jego dobre imię i świętość”.

„Świętość papieża była w jego codziennym życiu, widać było ją w modlitwie w pałacu arcybiskupów krakowskich, podczas pielgrzymek, dróg krzyżowych (…). Wielka była jego otwartość na drugiego człowieka, walka o sprawiedliwość, wolność. Cenił wartość życia ludzkiego. Kochał bardzo ojczyznę” – mówił ks. Fidelus.

Zaapelował, aby niedzielne modlitwy były prośbą „do świętego wielkiego Jana Pawła II, by nie odchodził od nas, by pozostał z nami”, ale i aby były to modlitwy za tych, którzy szkalują jego imię.

Organizatorzy niedzielnego Białego Marszu - m.in. Rycerze Jana Pawła II, zgromadzenia różańcowe, małopolska Solidarność – zapowiadając pochód informowali, że chcą uczcić nie tylko rocznicę śmierci papieża Polaka, ale i pokazać, że stają w obronie prawdy o nim. Podczas pochodu odtwarzane były fragmenty nagrań homilii Jana Pawłą II kierowanych do Polaków w czasie komunizmu, odmawiano różaniec. W marszu uczestniczyli m.in. politycy związani z prawicą i działacze antykomunistyczni w PRL, także przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Wśród patronów honorowych wydarzenia była m.in. przyjaciółka Jana Pawła II, była więźniarka KL Ravensbruck Wanda Półtawska.

Pochód wiódł tą samą trasą, co biały marsz po zamachu na Jana Pawła II w 1981 roku: z Błoń, aleją 3 Maja, aleją Mickiewicza, ulicami Karmelicką i Szewską na Rynek Główny.

Kraków, marsz posła SP Patryka Jakiego / autor: PAP/ Art Service

W niedzielę w Krakowie, w podobnym czasie co Biały Marsz, odbył się drugi pochód, który został zorganizowany przez europosła Patryka Jakiego. W tym wydarzeniu, według szacunków policji, uczestniczyło ok. 2,5 tys. osób. Trasa tego przemarszu wiodła sprzed kościoła św. Floriana, gdzie wikariuszem był Karol Wojtyła, a następnie przez ul. Floriańską i Rynek Główny na ul. Franciszkańską 3, pod okno papieskie.

Zakopane

Jan Paweł II przestrzegał: Tę wolność trzeba dobrze zagospodarować. My staramy się to czynić, ale są siły, które chcą to zniszczyć. Rozbroić naród polski z dobra, które jest w tym narodzie – powiedział kard. Stanisław Dziwisz rozpoczynając w Zakopanem marsz w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Narodowy Marsz Papieski w Zakopanem - Marsz Tatrzański / autor: PAP/ Józef Niedziałek

„Jan Paweł II, najwybitniejszy z rodu Polaków, święty papież, który przeprowadził nie tylko naród polski, ale wiele narodów poprzez +Morze Czerwone+ z niewoli do wolności, ale mówił i przestrzegał: tę wolność trzeba dobrze zagospodarować. My staramy się to czynić, ale są siły, które chcą to zniszczyć. Rozbroić naród polski z dobra, które drzemie i jest w tym narodzie” – mówił kard. Dziwisz w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach.

W marszu, a zarazem Drodze Krzyżowej, uczestniczyło według szacunków policji około 1,5 tys. osób. Pośród wiernych był m.in. marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Wielu uczestników niosło ze sobą flagi Watykanu. Dziesięciometrową żółto-białą flagę niesiono także na czele pochodu.

„Dobro zaczyna zwyciężać wysiłkami świeckich. Jako duchowieństwo bardzo się ucieszyliśmy z wypowiedzi pana premiera, pana prezydenta i innych przedstawicieli naszych władz. Kościół nie został samotny w tej walce o dobro, o przyszłość narodu. Dla mnie ten kościół to wielkie wspomnienie obecności Ojca Świętego w Zakopanem” – mówił kardynał.

Hierarcha przypomniał, że Jan Paweł II konsekrował sanktuarium na Krzeptówkach jako wotum za ocalenie jego życia. Kardynał wspominał także moment zamachu na Placu Świętego Piotra.

„Byłem na tym samochodzie, w momencie kiedy Jan Paweł II został postrzelony. Trzymałem go w moich rękach, tracącego siły minuta po minucie. (…) Nie było czasu na rozmyślanie. Decyzja - natychmiast do szpitala. Byłem w karetce razem z Ojcem Świętym. On się modlił, kiedy jeszcze miał świadomość, którą powoli tracił. Nie pytał, kto zrobił ten zamach na niego, kto go chciał zabić. Wydawało się, że jest szczęśliwy, że może cierpieć z Chrystusem za kościół, za sprawy społeczne” – wspominał kardynał Dziwisz.

Były osobisty sekretarz papieża przypomniał także, jak w rzymskiej poliklinice Gemelli przyszedł do niego lekarz i powiedział, że Ojcu Świętemu trzeba udzielić sakrament namaszczenia, ponieważ jego serce ledwie bije, a ciśnienie spada. „Ta walka o jego życie trwała wiele godzin” – wspomniał kard. Dziwisz.

„Dzisiaj, wyruszając na Drogę Krzyżową wspominamy też fakt uratowania przez Opatrzność Bożą Jana Pawła II, bo był potrzebny. Potrzebny Kościołowi. Potrzebny był naszej ojczyźnie. Pamiętamy przecież jego pierwszy przyjazd do Polski. Wtedy się modlił w Warszawie i powiedział: +Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi - tej ziemi+ - polskiej ziemi. To była głęboka modlitwa. Nawet krzyk do Pana Boga: wybaw tę ziemię spod jarzma komunistycznego” – mówił kard. Dziwisz.

Marsz Tatrzański w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II wyruszył o godz. 15. z sanktuarium na Krzeptówkach. Wierni przeszli m.in. przez Krupówki do kościoła p.w. Św. Krzyża.

Wrocław

Ponad pięć tysięcy wrocławian przeszło w niedzielę w marszu upamiętniającym papieża Jana Pawła II - podali organizatorzy. Uczestnicy wydarzenia nieśli flagi oraz portrety papieża, skandowali hasła i odmawiali modlitwy.

Narodowy Marsz Papieski we Wrocławiu / autor: PAP/Maciej Kulczyński

Narodowy Marsz Papieski we Wrocławiu / autor: PAP/Maciej Kulczyński

Niedzielny Marsz Papieski we Wrocławiu poprzedziła msza święta celebrowana w Kościele Garnizonowym - Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety przez metropolitę wrocławskiego arcybiskupa Józefa Kupnego.

Po nabożeństwie spod bazyliki marsz ruszył przez wrocławski rynek i staromiejskie ulice na pl. Katedralny pod katedrę pw. św. Jana Chrzciciela. Jak podali organizatorzy, w marszu uczestniczyło ponad pięć tysięcy osób.

Uczestnicy marszu nieśli flagi w barwach narodowych Polski oraz biało-żółte papieskie. Wiele osób miało też ze sobą portrety Jana Pawła II. Skandowali różne hasła, m.in. „Nie ma lepszego od Jana Pawła II”, „Wrocław murem za papieżem”, „Rodzina narodowym skarbem”. Odmawiali również modlitwy oraz słuchali z megafonów nagranych wystąpień Jana Pawła II.

Opole

Z inicjatywy Solidarnej Polski ulicami Opola przeszedł I Opolski Marsz Pamięci Św. Jana Pawła II.

Szczecin

Marsz Papieski przeszedł w niedzielę ulicami Szczecina. Jego uczestnicy nieśli m.in. portrety papieża Jana Pawła II i kilkudziesięciometrowy transparent z napisem „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”.

Marsz papieski w Szczecinie / autor: PAP/Marcin Bielecki

Pochód w Szczecinie poprzedziła msza święta w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga. W kazaniu zaznaczył, że Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu „przyjął cierpienie”, a wiernych chciał „wprowadzić na drogi krzyża jeszcze bardziej odważnie, prosząc spod Giewontu +brońcie krzyża+”.

„Ja się wcale nie dziwię, że są wystraszone środowiska, które chcą piłować krzyże i ścinać (je), które atakują krzyż, bo w tym krzyżu jest źródło siły: dla człowieka, dla rodziny, dla małżeństwa, dla środowisk, dla narodu, dla ojczyzny, dla Polski” – powiedział metropolita. Podkreślił przy tym przywiązanie papieża do ojczyzny i do wszystkich, którzy „po bożemu i po polsku myślą”.

„Patrzymy ze zdziwieniem, niektórzy wzburzeni, zgorszeni, niektórzy zszokowani, niektórzy wystraszeni, a niektórzy jako coś oczywistego przyjmując także ostatni atak na Jana Pawła II, bo to jest jakby kolejny zamach, trzeci już w ogóle, jakby się siły zła uporczywie trzymały tego klucza, by wyeliminować go z dziejów ludzkich” - ocenił abp Dzięga.

Według hierarchy „pierwszy zamach” nastąpił przed narodzinami przyszłego papieża, „gdy matka jego usłyszała +albo pani będzie żyła, albo to dziecko – pani wybór+; powiedziała +dziecko+ i zmarła wcześnie, oddając swoje życie za życie dziecka„. Arcybiskup wspomniał także próbę zabójstwa Jana Pawła II, którą podjął Mehmet Ali Agca w 1981 r.

Abp Dzięga stwierdził, że „wielcy tego świata” i „manipulatorzy społecznego życia” boją się, że „za 5 albo 15 lat ci, którzy zechcą poważnie o sprawach świata rozmawiać, będą mieli do czego sięgnąć i na czym budować, że fundament jest usystematyzowany, ponazywany, doświetlony, ukierunkowany – nauczanie Jana Pawła II - dodatkowo jeszcze pogłębiony, doświetlony przez Benedykta XVI”.

Zaznaczył, że ”wytrącenie tej postaci z życia wspólnotowego, społecznego, z życia polityki, kultury, gospodarki, a nade wszystko z życia duchowego byłoby dla sił rewolucji bardzo na rękę”. „Bo to oni chcą huśtać emocjami i popychać ludzi do takich działań” - dodał metropolita szczecińsko-kamieński.

Marsz Papieski w Szczecinie wyruszył po mszy sprzed sanktuarium w stronę Jasnych Błoni, gdzie znajduje się pomnik Jana Pawła II. Uczestnicy nieśli m.in. dużą podobiznę papieża Polaka na tkaninie, zdjęcia z jego wizerunkiem, a także kilkudziesięciometrowy transparent z napisem „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – słowa wygłoszone przez Jana Pawła II w homilii podczas uroczystej inauguracji jego pontyfikatu.

Po zakończeniu marszu jego uczestnicy ustawili przed pomnikiem znicze, a także m.in. śpiewali pieśń „Barka” i modlili się do św. Jana Pawła II.

