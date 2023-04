Koronawirus, a starty w triathlonach. Podpowiedzi lekarza

Pandemia COVID-19 dotknęła miliony osób na całym świecie. Znaleźli się wśród nich również sportowcy, którzy na jakiś czas zmuszeni byli zrezygnować z treningów

Dla osób uprawiających sport rekreacyjnie powrót do aktywności fizycznej jest ważnym elementem dbania o swoje zdrowie – zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dla zawodowych sportowców powrót do treningów jest natomiast koniecznością. Jak więc powinien wyglądać powrót do aktywności fizycznej po przechorowaniu COVID-19?

Jak COVID-19 wpływa na nasz organizm?

Zwykle po przechorowaniu COVID-19 potrzebne jest sporo czasu, by powrócić do normalnego funkcjonowania. Wiele osób po przejściu choroby ma problemy z podstawową aktywnością ruchową, taką jak wejście po schodach. Płuca, które były zaatakowane przez wirusa są w gorszym stanie niż przed infekcją, a to znacząco osłabia naszą kondycję.

Kiedy wrócić do treningu?

Zalecam, by osoby planujące wrócić do regularnych amatorskich treningów odczekały minimum 4 tygodnie od momentu wyjścia z choroby. Powrót do aktywności sportowej powinien być poprzedzony wizytą u lekarza rodzinnego i przeprowadzeniem odpowiednich badań – tłumaczy laryngolog dr n. med. Dawid Kędzia. Bardziej intensywne treningi wymagają wcześniejszej oceny serca i płuc wykonanej odpowiednio przez kardiologa i pulmonologa. To przydatne badania również dla tych, którzy nie przechodzili COVID-19, a planują intensywny sezon sportowy. Jeśli badania nie wykażą żadnych niepożądanych wyników, jak np. nieodpowiednie ciśnienie krwi, to przystąpienie do treningu jest wręcz wskazane. Jednak ścieżki powrotu do treningu efektywnego dla potrzeb startów będą się różnić w zależności od tego, jakie dolegliwości dominowały w trakcie infekcji, ale i od ewentualnych niespodzianek w badaniach przedstartowych. Na pewno zróżnicowanie treningu w triathlonie daje sporą różnorodność i możliwość stopniowania obciążeń, którym poddamy organizm powracający do formy po przechorowaniu COVID-19. Regeneracja organizmu po przejściu choroby jest niezwykle ważna. Powrót do aktywności fizycznej przyśpieszy ten proces oraz poprawi jego rezultaty. Intensywność ruchu powinna oczywiście rosnąć stopniowo, a pierwsze treningi muszą być dość lekkie. Świetną opcją dla powracających do sportu są dyscypliny, które cechują się dłuższym wysiłkiem z niewielkim obciążeniem, jak np. sporty triathlonowe – rower, pływanie i bieganie – dodaje dr Kędzia.

Przygotowanie planu treningowego jest zdecydowanie łatwiejsze, jeśli przyświeca mu konkretny cel. Dla ozdrowieńców bardzo dobrym pomysłem może być właśnie pokonanie triathlonu. Nie trzeba od razu zabierać się za najdłuższe trasy – można zacząć od 1/8 dystansu, czyli 475 m pływania, 22,5 km jazdy na rowerze i 5,275 km biegu. - Jeśli dobrze się przygotujemy, a badania nie wykażą żadnych przeciwwskazań, to triathlon może być kluczem do sukcesu w powrocie do sportu – komentuje dr Kędzia.

Wiem, że wielu startujących w zeszłym roku zawodników przechorowało COVID-19. Często podkreślają w rozmowach, że powrót do treningu po chorobie nie był łatwy, jednak z czasem udało im się wrócić do kondycji sprzed infekcji – mówi Wojciech Kruczyński, organizator zawodów triathlonowych. - Dla większości zawodników triathlon to pasja, która jest szczególnym elementem ich życia. Wiele osób, które startuje po przechorowaniu COVID-19 być może nie ustanowi swojej nowej „życiówki”, jednak ważniejsze jest dla nich poczucie, że nadal stać ich na pokonanie swoich własnych barier – dodaje Kruczyński.

