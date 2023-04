Szczepionki. W Niemczech ruszają procesy. Kiedy u nas?

W lipcu w Niemczech rozpocznie się pierwszy proces w sprawie ubocznych efektów szczepień. Powódka jest przekonana, że jej serce zostało uszkodzone przez szczepionkę przeciw COVID-19 – informuje portal dw.com.

Kobieta pozywa producenta szczepionek z Moguncji, firmę BioNTech – pisze dw.com. Twierdzi między innymi, że w wyniku szczepienia przeciw COVID-19 doznała uszkodzenia serca. Kobieta, która według jej adwokata zawodowo jest związana z medycyną, chce pozostać anonimowa. Eksperci mają znaleźć odpowiedź, czy istnieje związek między szczepieniem a uszczerbkiem na zdrowiu.

Według prawników w Niemczech wniesiono co najmniej 185 skarg cywilnych o domniemane szkody spowodowane szczepieniami przeciwko koronawirusowi. Kancelaria w Duesseldorfie podaje, że miała około 3000 zapytań, które przekształciły się w 810 zleceń, z czego 135 zakończyło się pozwami.

Kancelaria w Wiesbaden informuje o 850 zleceniach i 50 pozwach. Również w tym przypadku setki spraw zostały odrzucone jako bezskuteczne. Pozwy skierowane są przeciwko wszystkim czterem głównym producentom szczepionek na COVID-19.

Zasadniczo w przypadku szczepionek na COVID-19 obowiązują takie same zasady odpowiedzialności, jak w przypadku innych produktów leczniczych. Producent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli np. wystąpi błąd produkcyjny. Jeśli lek zostanie podany nieprawidłowo, odpowiedzialność ponosi osoba wykonująca szczepienie.

BioNTech podkreśla, że „jak dotąd w żadnym z badanych przez niego przypadków nie udało się udowodnić związku przyczynowego między przedstawionymi uszczerbkami na zdrowiu a szczepieniem preparatem Comirnaty (szczepionka z grupy mRNA – red.)”.

Odpowiedzialny za bezpieczeństwo szczepionek Instytut Paula Ehrlicha (PEI) za „komplikacje poszczepienne” uważa niepożądane reakcje, które po pierwsze mogą stać w związku przyczynowym ze szczepieniem, a po drugie wykraczają poza reakcje poszczepienne. „Szkoda poszczepienna” ma węższe znaczenie i oznacza „zdrowotne i ekonomiczne konsekwencje” tego powikłania.

„Poważne działania niepożądane” zostały zdefiniowane w paragrafie 4 niemieckiej Ustawy o lekach jako konsekwencje szczepionkowe „które są śmiertelne lub zagrażające życiu; które wymagają leczenia szpitalnego lub przedłużenia leczenia szpitalnego; które prowadzą do trwałej lub ciężkiej niepełnosprawności, do inwalidztwa, do anomalii wrodzonej lub wad płodu”.

Według najnowszego szczegółowego raportu o bezpieczeństwie PEI, który obejmuje dane do czerwca 2022 roku, odnotowano 120 przypadków, w których zgon miał „prawdopodobny lub możliwy związek przyczynowy” ze szczepionką. Według PEI, liczba zgonów w ciągu 30 dni po szczepieniu przeciw COVID-19 nie wykraczała poza średnią statystyczną. PEI informuje, że do połowy 2022 zgłoszono 323 684 przypadków, w których podejrzewano wystąpienie skutków ubocznych i powikłań poszczepiennych.

Według Instytutu Roberta Kocha, od początku szczepień podano 183 mln dawek w celu ochrony przed COVID-19. Oznacza to, że ogólny wskaźnik zgłoszeń wyniósł 1,8 zgłoszenia na 1000 dawek, a wskaźnik zgłoszeń ciężkich skutków ubocznych to 0,3 na 1000 dawek – informuje dw.com.

Kilkaset osób otrzymało zgodę na przyznanie renty lub zapomogi. Nie chodzi tu o zadośćuczynienie za ból i cierpienie czy odszkodowanie, ale o świadczenia. Odpowiedzialne są odpowiednie urzędy krajów związkowych. Jeśli odrzucą wniosek, od decyzji można się odwołać do sądu społecznego.

Według badań „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ), w 13 z 16 krajów związkowych złożono 6600 wniosków o świadczenia z powodu szkód powstałych wskutek szczepień. W 284 przypadkach przyznano świadczenia. To jedno uznane roszczenie na każde 214 tysięcy zaszczepionych obywateli – podaje FAZ.

Minister zdrowia Karl Lauterbach w marcu w programie ZDF „heute journal” obiecał pomoc dla osób z długotrwałymi szkodami po zakażeniu lub szczepieniu na COVID-19. Jego resort stworzy program, który będzie badał długotrwałe skutki COVID-19 i szkód poszczepiennych. Komentatorzy zwracają uwagę na zwrot o 180 stopni, gdyż wcześniej minister zapewniał o bezpieczeństwie szczepionek – informuje dw.com.

DPA/AFP/dw.com/RO