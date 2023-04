Myślisz, że trafisz do wojska? Sprawdź!

Od 2009 roku odbywa się kwalifikacja wojskowa, której celem jest założenie ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności obywateli RP do pełnienia służby wojskowej. Tylko w tym roku na kwalifikację stawić się będzie musiało ok 230 tys. młodych ludzi - jednak w tym roku pojawi się kilka zmian!

Ustawa o obronie ojczyzny zmieniła w wojsku wiele, w tym w materii kwalifikacji. Po pierwsze kwalifikacja przeszła „pod skrzydła” MON aniżeli, jak dotąd, resortu spraw wewnętrznych i administracji. Nad przebiegiem całości czuwać ma Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji wraz z ośrodkami zamiejscowymi.

Kwalifikacja rozpocznie się też później! Nie w lutym jak dotąd, lecz 17 kwietnia. Będzie też nieco dłuższa, bo potrwa aż 66 dni.

Co czeka młodych ludzi na kwalifikacji? Jak informuje „Polska Zbrojna”:

Istotną nowością będą obowiązkowe badania psychologiczne! Mają one wykazać czy kandydat jest zdolny do służby.

Obejmą one m.in. wywiad, obserwację i ewentualną weryfikację dokumentów, jeśli dana osoba je przedstawi. Jak tłumaczą przedstawiciele wojska, wprowadzenie takiego rozwiązania miało określony cel. – Orzeczenie o zdolności do pełnienia służby wraz z opinią psychologa będzie ważne przez trzy lata. Oznacza to, że jeśli młody człowiek zechce wstąpić do dobrowolnej lub terytorialnej służby wojskowej, będzie mógł to zrobić bez konieczności wykonywania ponownych badań. W rezultacie więc droga do armii będzie dla niego krótsza.