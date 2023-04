Powstanie farma morska wielkości Trójmiasta

Na Bałtyku, na wysokości Ustki, powstanie farma wiatrowa o obszarze równym obszarowi Trójmiasta i mocy mogącej zapewnić 10 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, a każda z ponad 100 turbin będzie wyższa niż warszawski Pałac Kultury. To spektakularny i największy w polskiej historii OZE, czym PGE udowadnia, że jest liderem transformacji energetycznej w Polsce. Własnie zakończono negocjacje i podpisano kluczowe umowy

Pprojekt Baltica 2 już dopięty i gotowy do startu. To kamień milowy w polskiej transformacji energetycznej. PGE i Orsted z Siemens Gamesa podpisały umowy na dostosawy i serwis trubin dla projektu Baltica 2. Już w pierwszej fazie pokryje on 10 proc. zapotrzebowania energetycznego Polski**

Elektrownia Wiatrowa Baltica - 2 - spółka odpowiedzialna za realizację etapu Baltica 2 w ramach projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica realizowanego przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) wspólnie z Ørsted, zawarła z Siemens Gamesa Renewable Energy umowę na dostawę 107 turbin wiatrowych o łącznej mocy 1 498 MW. Uroczyste zamknięcie negocjacji i podpisania umów wraz z podpisaniem porozumienia odbyło się w czwartek na Stadionie PGE Narodowy.

Chciałem pogratulować wszystkim stronom tego porozumienia. Mam wrażenie, że dzisiejsze porozumienie jest z korzyścią dla wszystkich. Gratulacje dla prezesa Dąbrowskiego, bo PGE jest dziś liderem zielonej zmiany - powiedział minister Karol Rabenda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. - PGE faktycznie jest liderem transformacji energetycznej, zwłaszcza w kwestii morskiej energetyki wiatrowej, PGE robi duże postępy. Jako minister pośrednio nadzorujący PGE również cieszę się z sukcesów tej spółki. Wiem, że transformacja energetyczna i budowa morskich farm wiatrowych to zadanie na lata, choć te pierwsze moce będą w zasadzie już niedługo - dodał.

Przedstawiciel resortu klimatu również podkreślał znaczenie tego projektu jako kamienia milowego w polskim OZE. Podkreślał jednoczesnie jak sprawnie administracyjnie udało się uzyskiwać pozwolenia na coś, co w ogóle wcześniej administracyjnie nie funkcjonowało, jak choćby pozwolenia na budowę sztucznych wysp (PSzW), potrzebnych pod turbiny.

W 2020 rozpoczęliśmy wytężoną pracę. Masz w kierunku budowy nowego sektora polskiej gospodarki, czyli morskiej energetyki wiatrowej. To także wprowadzania osiągnięć nauki na rynek i do przemysłu. Mam osobistą ogromną satysfakcję i dziękuję, że mogę w tym uczestniczyć - powiedział minister Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, w Ministerstwie Klimatu. - To największy projekt i realizowany jest w dobrym tempie, i jako pierwszy ma szansę wprowadzić te moce pochodzące z morskie do systemu - ocenił.

Ten projekt będzie wygrywał ceną

Jak dodał, poprzednio rządzący nie zbudowali dla OZE systemów wsparcia, nie notyfikowali takich projektów w KE. Zauwazył też, że cena maksymalna energii z tego projektu to 319,60 zł/1MWh i w stosunku do dzisiejszych cen rynkowych to cena atrakcyjna, umiarkowana, co daje mu dużą szansę na powodzenie na rynku. Jak ocenił, to jednocześnie gwarancja, że ta energia będzie stabilna, ponieważ polski Bałtyk cechuje sią stabilnymi warunkami wietrzności i takie projekty na polskim Bałtyku dadzą wysoką rentowność.

To największy projekt energertyczny w rejonie morza Bałtyckiego. Nie będę zdradzał kwot, ale nie było w historii polski pod katem nakładów CAPEX większej inwestycji niż ta. Ogromnie się z tego cieszę, bo z całym zespołem minsiterstwa, z panią minister Anną Moskwą, mamy w tym sowją cegiełkę. PGE jet liderem zielonej zmiany i tym dzisiejszym kontraktem z Ostred oraz Siemens Gamesa, znakomitym i silnym konsorcjum, państwo udowadniają tę tezę. Życzę by kontynuacja tych projektów była z coraz większym udziałem tzw. Local content. By polski przemysł miał jak największy udział w łańcuchu wartości - powiedział Zyska.

To faktycznie jedna z największych inwestycji w Europie i przełomowa inwestycja w Poslce. Ten projekt dostarczy energię do ponad 2,5 mln gospodarstw domowych w Polsce. To ok. 2,5 GW w Poslce, to moc porównywalna z połową mocy elektrowni w Bełchatowie obecnie. Jak ocenił Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, sakala tej inwestycji będzie tak wielka, że już w pierwszym etapie PGE będzie mogło dostarczyć energię do 10 proc. domów w Poslce.

Jak wskazał natomiast prezes PGE, firma PGE Baltica może pochwalić się 100 proc. skutecznością w pozyskiwaniu pozwoleń na nowe budowy. Po uprawomocnieniu się obecnych podań o pozwolenia, PGE będziemy miała drugie tyle mocy, bo aż 7 GW.

Po tym czasie kiedy nie będziemy już eksploatowali węgla kamiennego, ta inwestycja i kolejne, które będziemy realizowali, zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne - skomentował Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. - Choć to jednak energetyka jądrowa będzie tą podstawową technologią zapewniającą siłę i moc polskiej gospodarce, to offshore będzie jej znaczącym w pełni zielonym uzupełnieniem. Pracujemy nad tym, by kwestie energetyczne pozostały jak najbardziej w polskich rękach. Pracujemy na rzecz naszych dzieci i wnuków i by Polska była suwerenna energetycznie - dodał.

Jak ocenił, współpraca z tak uznanym partnerem jak Orsted to gwarantuje powodzenie tego projektu oraz korzyści dla obu stron.

Naszym celem jest by w tym przedsięwzięciu, na morskim placu budowy, było jak najwięcej polskich firm - powiedział prezes PGE. Dziękuję też firmie Siemens Gamesa, która jest globalnie uznana i złożyła najlepszą ofertę technicznie i finansowo, posiada najnowocześniejsze turbiny na świecie. Z Siemensem współpracujemy już na różnych polach. Gratuluję i dziękuję, bo realizując ten projekt z nami przechodzicie do historii biorąc udział w transformacji energetycznej Polski - dodał.

Wśród wielu kontraktów jaki podpisałem jako prezes tej firmy, ten szczególnie się wyróżnia. Są dwa powody. Po pierwsze czasy sa wyzwaniem dla wszystkich. Wojna z Rosją oraz wyzwania gospodarcze. Po drugie ruszmay dziś z ważnym dla Polski projektem, który wytyczy szlak dla transformacji energetyki wiatrowej. Jestem szczególnie dumny z teog powodu, że bierzemy udział w największym w polskiej historii projekcie energetycznym - powiedział Rasmus Errboe,starszy wiceprezes Ørsted i szef Europy Kontynentalnej w Ørsted. - Z czasem projekty takie jak ten pozwolą krajom tkaim jak Polska uniezależnić się energetycznie. Też kiedyś przechodziliśmy zmianę z intensywnego korzystania z węgla do bycia liderem czystej energii. Z dumą wspieramy PGE na tej drodze. Nie mam wątpliwości, że marsz ku OZE w Europie jest nie do zatrzymania. Dzieje się tak, bo wielu z nas po prostu też tego chce - dodał.

Turbina jak Pałac Kultury

To dla nas zaszczyt, że możemy podpisać tę umowę oraz umowę serwisową na okres eksploatacji. Turbiny, które zproponujemy i zainstalujemy, to nasze najnowocześniejsze maszyny z oferty dla morskiej energetyki wiatrowej. Pokazując skalę takiej inwestycji warto zaznaczyć, że każda pojedyncza turbina będzie wyższa niż pałac Kultury, a takich turbin będzie ponad sto - ocenił Paweł Przybylski, prezes zarządu Siemens Gamesa Renewable Energy w Polsce. - To ma ogromne znaczenie w dzisiejszych czasas, gdy potrzebujemy własnych, niezależnych i bezemisyjnych źródłeł produkcji energii elektrycznej - dodał.

Między PGE Baltica, Ørsted i Siemens Gamesa zawarte zostały:

umowa dostawy i instalacji morskich turbin wiatrowych (turbine supply agreement), która obejmuje zaprojektowanie, wytworzenie, dostawę, transport, instalację i uruchomienie oraz serwis 107 turbin wiatrowych 14 MW o łącznej mocy 1 498 MW dla etapu Baltica 2 Projektu MFW Baltica. Realizacja umowy przewidziana jest w okresie od II kwartału 2023 roku do IV kwartału 2027 roku;

umowa serwisowa i gwarancyjna dotycząca morskich turbin wiatrowych (service warranty agreement), która dotyczy świadczenia usług serwisowych dla ww. turbin wiatrowych przez okres 5 lat od uruchomienia, w tym przeprowadzania planowych przeglądów, napraw, dostawy środków utrzymania, zdalnego nadzoru oraz innych czynności powiązanych;

umowa dostawy części zamiennych i narzędzi (spare parts and tools agreement), wymieniono.

Cały projekt MFW Baltica o łącznej mocy 2,5 GW składa się z dwóch etapów: Baltica 2 i Baltica 3. Podpisane wyżej umowy dotyczą etapu Baltica 2. Zgodnie z celami określonymi w strategii Grupy PGE, Projekt MFW Baltica ma zostać zrealizowany do 2030 roku.