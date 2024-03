Budowa Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica coraz bliżej

Grupa PGE i Ørsted wybrały dostawcę, który przetransportuje na obszar przyszłej farmy i zainstaluje tam morskie stacje elektroenergetyczne dla projektu Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.

Wyłoniona w przetargu firma Seaway7 to światowy lider w realizacji projektów związanych z morską energetyką wiatrową. Do transportu i instalacji morskich stacji firma wykorzysta zarówno statki dźwigowe, jak i transportowe.

Statek transportowy Seaway7 do instalacji infrastruktury energetycznej morskiej farmy wiatrowej / autor: materiały prasowe

Rozpoczęcie prac zaplanowano na 2026 rok. Cztery morskie stacje transformatorowe zaprojektuje, wybuduje i uruchomi konsorcjum Semco/PTSC.

Inwestorom została tylko ostateczna decyzja inwestycyjna

PGE i Ørsted mają zakontraktowane już wszystkie niezbędne komponenty dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, a także podpisane wszystkie umowy dotyczące ich instalacji. Partnerzy wybrali też generalnego wykonawcę lądowej infrastruktury przyłączeniowej. Posiadają już wszystkie niezbędne pozwolenia budowlane. Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem budowy będzie podjęcie przez inwestorów ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID).

Baltica 2 powstanie do 2027 r.

Baltica 2 jest jednym z dwóch – obok Baltica 3 - etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. PGE i Ørsted planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku. Baltica 2 i Baltica 3 utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW, która znacząco przyczyni się do transformacji polskiej energetyki, dostarczając zieloną energię dla prawie 4 milionów gospodarstw domowych w Polsce.

Materiały prasowe PGE, sek