Kluczowe umowy PGE dla budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica

Grupa PGE i Ørsted, tworzące joint venture dla realizacji projektu budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2 i 3, podpisały kontrakty z firmami Navantia-Windar oraz Orient Cable (NBO) na dostawy fundamentów i kabli wewnętrznych dla projektu Baltica 2.

„Podpisaniem kontraktu na turbiny dla etapu Baltica 2 w kwietniu rozpoczęliśmy serię ważnych dla realizacji projektu umów. Zabezpieczenie komponentów dla Baltica 2 pozwoli nam na przejście do kolejnych etapów rozwoju przedsięwzięcia. Nasze zaplanowane działania konsekwentnie zbliżają nas do osiągnięcia strategicznego celu Grupy PGE, jakim jest zbudowanie 2,5 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 roku” – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. „Ørsted ma 30-letnie doświadczenie w przygotowaniu do budowy morskich farm wiatrowych, kontraktowaniu dla nich wykonawców oraz budowie i eksploatacji farm. Wspólnie z PGE podjęliśmy zobowiązanie dostarczania dla Polski energii z morskiego wiatru na duża skalę. Podpisując kolejne dwa strategiczne kontrakty na komponenty dla Baltica 2, krok po kroku posuwamy się do przodu z tym przełomowym, pionierskim projektem dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” – powiedziała Agata Staniewska, dyrektor zarządzająca Ørsted Offshore Poland.

Konsorcjum Navantia-Windar dostarczy fundamenty – monopale, z których największe przekraczają 100 m długości i ważą ponad 2 000 ton. Z kolei firma Orient Cable (NBO) dostarczy podwodne kable wewnętrzne 66 kV o łącznej długości ok. 170 km, dzięki którym turbiny zostaną połączone z morskimi stacjami transformatorowymi. W kwietniu tego roku obie firmy podpisały pierwszą z umów na dostawę istotnego komponentu dla farmy Baltica 2, czyli na turbiny wiatrowe. Z kolei w czerwcu zawarły umowę na dostawę morskich stacji transformatorowych.

PGE i Ørsted planują zakończyć budowę projektu Baltica 2 (o mocy ok. 1,5 GW) do końca 2027 roku, a etapu Baltica 3 (o mocy ok. 1 GW) do końca 2029 roku. Baltica 2 i Baltica 3 utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW, której zadaniem będzie dostarczenie zielonej energii dla prawie 4 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Inwestorów czeka jeszcze podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID).

rb