Ukraina w NATO? Twarde "nie" Niemiec!

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius wykluczył w czwartek szybką decyzję o członkostwie Ukrainy w NATO.

„Drzwi są otwarte na oścież, ale to nie jest czas na podejmowanie decyzji teraz” - powiedział Pistorius w czwartek w programie publicznego nadawcy ZDF.

Pistorius powiedział, że decyzja o przystąpieniu Ukrainy do sojuszu nie może być podjęta tylko z solidarności, ale „z chłodną głową i gorącym sercem. Nie na odwrót”.

Ewentualne członkostwo Ukrainy w NATO lub Unii Europejskiej nie będzie w piątek omawiane na czwartym spotkaniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy w bazie lotniczej USA Ramstein w Niemczech - dodał minister.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w czwartek podczas niespodziewanej wizyty w Kijowie obiecał Ukrainie dalsze wsparcie w staraniach o przyjęcie do Sojuszu.

Reuters zauważa, że komentarze Pistoriusa pojawiają się po pierwszej od czasu inwazji Rosji wizycie szefa NATO Jensa Stoltenberga na Ukrainie, podczas której zaprosił on ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na lipcowy szczyt NATO w Wilnie, stwierdzając, że starania Ukrainy o członkostwo w NATO i solidne gwarancje bezpieczeństwa dla jego kraju będą ważnym punktem programu szczytu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w czwartek wieczorem NATO do otwarcia drogi do przyjęcia jego kraju do Sojuszu na szczycie w lipcu. Zaznaczył, że brak politycznego zaproszenia Ukrainy do NATO na lipcowym szczycie Sojuszu w Wilnie spotkałby się z niezrozumieniem ze strony większości Ukraińców i mieszkańców krajów natowskich.

PAP/ as/