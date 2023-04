Ocena pracodawcy rozpoczyna się już na job boardach i przekłada się na konwersję – Aplikuj.pl

Istnieje wiele czynników i elementów, które kandydaci biorą pod uwagę, przeglądając Twoje ogłoszenie. Przede wszystkim - wygląd samego portalu, a także samego ogłoszenia, intuicyjność składania aplikacji oraz to, czy informacje na temat pracy i pracodawcy są kompletne. Właśnie te ostatnie czynniki mają ogromne znaczenie, jeśli zależy nam na poprawie konwersji. Według twórców portalu Aplikuj.pl, który ma ponad milion unikalnych użytkowników miesięcznie, kandydaci oceniają pracodawcę od przejrzenia ogłoszenia, a pierwsza ocena jest kluczowa, co do podjęcia dalszych kroków

Rozwój job boardów i zwrot w stronę kandydatów

W dzisiejszych czasach serwisy pracy i popularne job boardy, w tym Aplikuj.pl, stanowią jedne z kluczowych narzędzi employer brandingowych dla pracodawców. Ich skuteczne wykorzystywanie może prowadzić do obniżenia kosztów pozyskania pracowników. Kandydaci w swojej decyzji o przystąpieniu do rekrutacji opierają się nie tylko na faktach, ale również na swoich osobistych wrażeniach i przeżytych emocjach.

Dlatego serwisy pracy wspomagają firmy w budowaniu pozytywnego doświadczenia poprzez udostępnianie na platformach takich funkcji, jak:

• rozbudowane profile pracodawców,

• spersonalizowane graficznie ogłoszenia,

• wbudowane funkcje ATS ułatwiające komunikację z kandydatem.

Serwis Aplikuj.pl to jedna z największych platform ogłoszeniowych w Polsce, oferująca dziesiątki tysięcy ofert pracy z wielu branż. Na tej stronie można znaleźć aktualne ogłoszenia, jedną z największych baz porad dla pracowników i pracodawców, a także nowoczesne narzędzia ułatwiające wyszukiwanie pracy.

Portal oferuje wiele funkcji, które zwiększają skuteczność publikacji ofert, w tym integrację z mediami społecznościowymi. Ponadto pomaga firmom w employer marketingu, a kandydatom dostarcza szczegółowe i kluczowe informacje o każdym pracodawcy, który korzysta z usług serwisu. Czy jednak to są wszystkie funkcje, jakie ma w swojej ofercie serwis ogłoszeniowy? Jakie kroki podjąć, aby zapewnić kandydatom dobre wrażenie już od pierwszego spotkania z firmą?

Dobre wrażenie znaczy lepsza konwersja

Chociaż w rekrutacji najważniejsze są relacje międzyludzkie, to koszty i złożoność procesu wymagają skoncentrowania się na wielu ważnych wskaźnikach. Mogą nimi być koszty pozyskania CV, retencja pracowników, wskaźnik zatrudnienia zewnętrznego czy jakość rekrutacji. Doświadczeni rekruterzy zawsze analizują średni koszt skutecznej rekrutacji oraz źródła pozyskania kandydatów. Profesjonaliści przywiązują także ogromną wagę do wskaźników związanych z satysfakcją kandydatów z procesu rekrutacji.

W okresie ostatnich 12 miesięcy naszym największym wyzwaniem było zwiększenie efektywności publikacji ogłoszenia, a to nie jest takie proste – mówi Witold Królczyk – COO Aplikuj.pl i dodaje: Co kilka miesięcy prosimy naszych klientów o kalkulację tych wartości w odniesieniu do rekrutacji prowadzonych przy pomocy innych portali i dzięki wprowadzonym zmianom efektywność znacznie się poprawiła, dzięki czemu stajemy się konkurencyjni na rynku.

Na naszych stronach dostępnych jest ponad 30 000 ogłoszeń. Dzięki temu kandydat ma w czym wybierać. Ale tylko część z nich to ogłoszenia „komercyjne” i właśnie te mają najlepszą ekspozycję i efektywność. Są sugerowane zainteresowanym kandydatom, promowane w newsletterach oraz w social mediach i wyróżniane u partnerów. To powoduje, że skuteczność ogłoszeń w Aplikuj.pl (liczona jako średnia liczba przesłanych CV) wzrosła o ponad 30% w ciągu ostatnich 6 miesięcy – mówi Witold Królczyk, Aplikuj.pl. Jesteś pracodawcą? Zdecydowanie najbardziej efektywne i atrakcyjne są u nas oferty „no limit z promocją marki”. Nasi klienci otrzymują dedykowany profil pracodawcy, indywidualną szatę graficzną i mogą publikować oferty, schodząc nawet do ceny rzędu kilkunastu złotych za jedno ogłoszenie. Przy tym zapewniamy klientowi promocję w social mediach na zapytania brandowe i sporą ekspozycję na stronach serwisu – mówi Izabela Foltyn z Aplikuj.pl.

Czy możliwe jest osiągnięcie wysokiej skuteczności rekrutacji i wywarcia dobrego wrażenia na kandydatach? Tak, ale wymaga to większego wysiłku ze strony rekruterów i portali oferujących ogłoszenia o pracę. Czego należy unikać w relacji z kandydatami? Poniżej wymieniamy najczęstsze trudności, z którymi spotykają się rekruterzy oraz portale ogłoszeniowe.

Wszystko o pracodawcy w jednym miejscu? Tak!

Kandydaci doceniają serwisy pracy, które zapewniają im kompleksowe informacje o miejscu, do którego chcą złożyć aplikację – kulturze organizacyjnej, misji czy warunkach pracy. Ze względu na to, że nie wszyscy rekruterzy uzupełniają tę część ogłoszenia, większość kandydatów szuka tych danych w Internecie. Z kolei Aplikuj.pl oferuje im dostęp do kompleksowych informacji o pracodawcy, dzięki źródłom zewnętrznym, pracy redaktorów oraz AI, takich jak:

• statystyki zawodów / stanowisk jakie poszukuje firma,

• benefity jakie oferuje najczęściej firma (na podstawie historii ogłoszeń),

• linki do strony i social mediów firmy,

• mapy do siedziby i oddziałów,

• dynamikę publikacji ogłoszeń i ich popularności,

• dane z KRS, GUS, CEIDG,

• opinie z Google,

• archiwalne ogłoszenia.

Firmy, które mają rozbudowane (płatne) profile w Aplikuj.pl mogą do tego dodać galerię zdjęć, filmy, opinie i inne sekcje.

Technologie i narzędzia jako pomoc kandydatom

Ważniejsze dla kandydatów niż popularność i efektywność serwisu pracy jest to, czy otrzymają dobrze dopasowaną ofertę z kompleksowymi informacjami o pracodawcy oraz czy proces składania aplikacji jest łatwy i intuicyjny. Z tego właśnie powodu Aplikuj.pl dokonał przebudowy serwisu i wprowadził nowe funkcjonalności.

1. Intuicyjna wyszukiwarka, która proponuje ogłoszenia faktycznie pasujące do zapytania. Rozwiązanie wspomagane jest zaawansowanym autorskim mechanizmem i słownikiem zawodów i obszarów zawodowych.

2. Profil kandydata, gdzie można bezpiecznie zarządzać własnymi danymi, powiadomieniami oraz przeglądać historię aplikowań.

3. Kreator CV (wzory do wyboru), czyli możliwość tworzenia plików PDF na podstawie danych umieszczonych w profilu.

4. Setki porad dotyczących nie tylko procesu rekrutacji, ale i pracy. Porady są regularnie aktualizowane.

5. Narzędzia do komunikacji z rekruterem (także video) wywoływane z poziomu ATS oraz kalkulator wynagrodzeń.

6. Co najistotniejsze, szybki proces aplikowania i kontaktu z rekruterem, wygodny również na urządzeniach mobilnych.

Wykonanie większości wyżej wymienionych funkcji platformy było współfinansowane w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Warto mieć na uwadze, że dla kandydatów jakość procesu aplikowania ma duży wpływ na ich postrzeganie atrakcyjności oferty i pracodawcy. Należy więc dokładać wszelkich starań w dbałości o ten istotny element budowania wizerunku pracodawcy.

Publikację sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.