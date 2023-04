PKN Orlen: rekordowe wydobycie własne gazu

Ponad 7 mld m sześc. wydobycia gazu w roku ubiegłym - nigdy takiego nie było - poinformował we wtorek podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach członek zarządu PKN Orlen ds. wydobycia Robert Perkowski. Dodał też, że Baltic Pipe w tym roku może przetłoczyć 6,5 mld m sześc. gazu.

2022 r. był rekordowym rokiem jeśli chodzi o wydobycie gazu. Na Szelfie Norweskim pozyskaliśmy ponad 3 mld m sześc., a prawie 4 mld m sześc. w kraju. Ponad 7 mld m sześc. wydobycia gazu w roku ubiegłym - nigdy takiego nie było. Podwoiliśmy wydobycie z 2021 r., a w 2021 r. podwoiliśmy wydobycie z 2020 r. - poinformował we wtorek podczas Europejskiego Kongresu Ekonomicznego (EKG) w Katowicach członek zarządu PKN Orlen ds. wydobycia Robert Perkowski.

Dodał, że PKN Orlen eksploatuje ponad 100 koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Perkowski zapowiedział również, że „prawdopodobnie” w tym roku gazociągiem Baltic Pipe przesłanych zostanie 6,5 mld m sześc. gazu. Zaznaczył, że obecnie „dominującym kierunkiem importu gazu do Polski jest już kierunek północ - południe, a nie wschód - zachód”.

Perkowski zapewnił, że Orlen ma „pełny portfel umów w gazie i ropie”. „Korzystamy z każdego kierunku np. Zatoka Perska, Morze Śródziemne, Morze Północe, jeżeli chodzi o gaz to Katar, USA nawet Trinidad Tobago” - wymienił Perkowski.

Prezes PERN Paweł Stańczyk powiedział podczas debaty, że „Naftoport w Gdańsku przyjmuje już kilkadziesiąt różnych gatunków ropy”.

Naftoport to obecnie serce bezpieczeństwa energetycznego Europy. Zaopatrujemy też w ropę wschodnioniemieckie rafinerie, z których paliwa też trafiają do Polski” - podkreślił Paweł Stańczyk.

Dodał, że PERN pracuje obecnie nad tym, by największe tankowce mogły być rozładowywane w Gdyni. Zarząd Morskiego Portu w Gdyni rozpoczął projekt rozbudowy istniejącego Stanowiska SPPP w Porcie Gdynia w celu umożliwienia rozładunku do bazy w Dębogórzu zbiornikowców o nośności powyżej 100 000 DWT.

Prezes PERN poinformował, że każdy miesiąc przynosi rekordy rozładunku ropy w Naftoporcie. Zwrócił jednak uwagę, że obecnie bezpieczeństwo klientów PERN opiera się na jednej nitce ropociągu pomorskiego łączącego Naftoport z Płockiem.

Ostatnie kilka lat wykorzystaliśmy na projektowanie drugiej nitki ropociągu pomorskiego. Mamy już wszystkie pozwolenia na budowę, jesteśmy przygotowani dokumentacyjnie, jesteśmy gotowi ją wybudować. Jak tylko nasi klienci się określą, że chcą, żebyśmy tę inwestycję razem zrealizowali, takie porozumienia przygotujemy. Mam nadzieję, że za rok z prezesem Perkowskim będziemy mogli ogłosić, że realizujemy wspólnie drugą nitkę rurociągu pomorskiego - powiedział Stańczyk. Zaznaczył, że polskie rafinerie i niemieckie rafinerie będą dzięki tej nitce bardziej bezpieczne.

Stańczyk zwrócił również uwagę, że ważną kwestią dla bezpieczeństwa paliwowego jest, aby „udrożnić kanał wysyłki paliw na nasz rynek”. Wskazał, że konieczne są więc inwestycje w infrastrukturę kolejową służącą do transportu i przeładunku paliw.

Uczestnicy debaty poruszali również problemy związane z inwestycjami w energetyce.

Prezes Budimeksu Artur Popko podkreślił, że kluczowa jest przebudowa sieci energetycznej.

Te regulacje, które są wprowadzone znacznie ograniczają rozwój OZE. Dzisiaj przepłacamy za projekty, bo przepłacamy za możliwość kupna projektu, który ma tzw. moc przyłączeniową, podczas gdy tej mocy przyłączeniowej zupełnie nie ma. To ma wpływ na koszty energii - stwierdził Popko.

Wskazał również jak ważny jest udział polskich firm w realizacji inwestycji w OZE i zeroemisyjne źródła energii.

Chciałbym zachęcić, jako branża budowlana, żeby dać nam możliwość zainwestowania środków prywatnych w te inwestycje i wsparcia polskich podmiotów przy realizacji tych inwestycji. (…) Z uwagi na to, że te inwestycje trafiają do podmiotów publicznych, do gigantów na polskim rynku - Orlenu i PGE, to chciałbym, żeby one miały za zadanie w pierwszej kolejności zaangażować lokalne podmioty po to, żebyśmy nauczyli się jak to robić, żebyśmy zdobyli doświadczenie i z tym doświadczeniem mogli rywalizować na innych rynkach - zaapelował Popko.

PAP/RO