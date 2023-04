PGE z nagrodą za największą wartość kolejnej emisji akcji

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2022 roku. Wynik EBITDA w III kwartale 2022 r wyniósł ok. 1,9 mld złotych, czyli o 9 proc. mniej niż w III kwartale 2021 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął ok. 0,65 mld złotych, a nakłady inwestycyjne miały wartość ok. 2 mld złotych