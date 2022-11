Dąbrowski: PGE zapłaci w tym roku 12 mld zł za emisje CO2

W tym roku, jako PGE zapłacimy 12 mld zł za emisje CO2 - powiedział w niedzielę prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. To pokazuje skalę wydatków przekazywanych przez przedsiębiorstwa energetyczne do UE, a które mogłyby być przez nie inwestowane - dodał

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej powiedział w niedzielę w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że „energia z elektrowni jądrowej będzie czystą energią w akceptowalnej cenie, będzie to tania energia”.

w energetyce jądrowej koszt początkowy jest wysoki, koszt budowy jest duży, a później ona w eksploatacji jest już tania i nie emituje CO2. Nie będziemy ponosili tych opłat, które dzisiaj są ogromne na rzecz Unii Europejskiej w postaci opłat za emisje CO2. My tylko, jako PGE w tym roku zapłacimy 12 mld zł za emisje CO2, a więc to pokazuje skalę wydatków przedsiębiorstw energetycznych do UE, a przecież one mogłyby zostać w naszych przedsiębiorstwach i mogłyby być inwestowane - stwierdził Dąbrowski.