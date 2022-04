PGE: Dekarbonizacja ciepłownictwa ważna dla polskiej ścieżki transformacji

Zmiany definicji efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego oraz wysokosprawnej kogeneracji, jak również uwzględnienie m.in. kotłów elektrodowych do realizacji celów OZE w systemach ciepłowniczych były tematem dwustronnych rozmów Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa zarządu PGE z Kadri Simson, komisarz UE do spraw energii podczas pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Instytucje europejskie są w kluczowym momencie prac nad reformami pakietu Fit for 55, które koncentrują się nie tylko na elektroenergetyce, ale dotyczą również ciepłownictwa.

Dekarbonizacja ciepłownictwa to istotny element polskiej ścieżki transformacji – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, podczas bilateralnego spotkania z Kadri Simson, komisarz UE do spraw energii. - Jako liderowi ciepłownictwa w Polsce zależy nam, aby postulaty dotyczące zmian w pakiecie Fit for 55 były słyszalne w Unii Europejskiej.

W czasie rozmowy z komisarz Kadri Simson wybrzmiały postulaty PGE dotyczące zmian w pakiecie Fit for 55. Wśród propozycji reform znalazły się zmiana przedstawionej przez Komisję Europejską definicji efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego oraz wysokosprawnej kogeneracji, jak również uwzględnienie elektryfikacji ciepłownictwa do realizacji celów OZE w systemach ciepłowniczych.

Unijna reforma regulacji dotyczących ciepłownictwa wpłynie na blisko 6 milionów gospodarstw domowych w Polsce, z łącznej liczby ok. 14 milionów, które korzystają z ciepła systemowego, co stanowi jednocześnie 10 proc. wszystkich użytkowników ciepła sieciowego w Unii Europejskiej. Sama tylko PGE, która jest liderem produkcji ciepła w procesie kogeneracji w Polsce, dostarcza ciepło do ponad 2 milionów gospodarstw domowych.

Czytaj też: Premier: W tym roku polskie PKB wzrośnie o co najmniej 4 proc.

Mat. pras./Twitter/kp